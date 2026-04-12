Карлссон назвала вероятность того, что завершит карьеру в 2027-м: «50 на 50. В моей голове прямо сейчас я завершаю. Но я могу передумать очень быстро»

Олимпийская чемпионка Карлссон подтвердила, что может завершить карьеру в 27 лет.

Двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон назвала вероятность того, что завершит карьеру через год.

Ранее шведская лыжница озвучивала планы уйти из спорта после домашнего чемпионата мира в 2027-м.

– Если бы мне прямо сейчас сказали выбрать – завершать или нет – я бы продолжила, семь дней в неделю. Я люблю жизнь, которой живу сейчас. Но при этом меня очень успокаивает мысль, что есть конец.

Я продолжу, только если действительно захочу этого глубоко внутри. Тогда я продолжу. Но в таком случае – только потому, что я сама этого хочу, а не потому, что кто-то другой так считает.

– Прямо сейчас – какова вероятность, что ты завершишь карьеру через год?

– В процентах?

– Можно и так.

– Тогда 50 на 50.

– Объясни эти цифры.

– В моей голове прямо сейчас я завершаю. Но я знаю себя. Я могу передумать очень быстро, – сказала 26-летняя Карлссон.