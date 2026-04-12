Большунов и Червоткин получили предупреждения за срезание дистанции в марафоне на 70 км в Мончегорске

Большунов и Червоткин получили предупреждения за срезание дистанции в гонке.

Лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин получили письменные предупреждения за то, что срезали дистанцию на финише классического масс-старта на 70 км на чемпионате России в Мончегорске.

В итоговом протоколе гонки отмечено, что «спортсмены не прошли всю размеченную трассу».

Большунов финишировал первым, Червоткин вторым, Илья Семиков стал третьим.