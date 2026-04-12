1

Хорошилов станет тренером мужской сборной России по горным лыжам

Президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников сообщил, что Александр Хорошилов станет тренером мужской сборной России. 

Ранее стало известно, что 42-летний Хорошилов завершил спортивную карьеру.

«Конечно, он внес огромный вклад в развитие нашего спорта в России. Своими результатами он привлекал внимание болельщиков. Он был спортсменом высочайшего уровня, составлял конкуренцию мировым лидерам.

Ему предложили стать тренером мужских команд России, и он согласился. Сейчас нужно пройти все необходимые процедуры по оформлению его в новой должности. Тренерский совет проголосовал и одобрил его кандидатуру, так что он будет работать с нами и передавать свой опыт другим», – сказал Мельников.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoАлександр Хорошилов
сборная России (горные лыжи)
Леонид Мельников
logoгорные лыжи
РФГС
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Круто!!!! Пусть всё получится!!!
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру в 42 года
11 апреля, 12:48
Горнолыжник Ефимов: «Нейтральный статус у меня до июня. FIS нас никуда не допускала – просто исполнила требование CAS допустить россиян к квалификации на Олимпиаду»
26 марта, 11:25
Горнолыжник Ефимов об отстранении: «Увидел, что никому допуск особо и не нужен. Все сидят, получают зарплаты, понимают прекрасно, какая там конкуренция»
26 марта, 11:07
Рекомендуем
Главные новости
Юлия Чепалова: «Россия – топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада»
вчера, 20:30
Александр Панжинский: «Решение World Aquatics создает прецедент для FIS. Мы можем ссылаться на водные виды: нас принимают с флагом и гимном, и мы можем выступать»
вчера, 18:14
Арильд Монсен уволен с поста тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам
вчера, 14:13
Большунов, Коростелев, Терентьева, Степанова включены в проект состава сборной России на сезон‑2026/27
вчера, 12:32
Биатлонист Вьюхин о переходе в лыжи: «Безусловно, вдохновил пример Хедегарта. Но не думаю, что кто-то когда-нибудь сможет повторить такие результаты на таком уровне»
вчера, 12:22
Андрей Вьюхин: «Я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта»
вчера, 11:50
Шведский журналист Сван: «Не думаю, что FIS позволит России вернуться полностью, но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе»
вчера, 09:37
Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Ассоциации горнолыжного спорта Сербии
14 апреля, 18:35
Михаил Дегтярев: «Требуем от FIS полностью восстановить в правах нашу сборную. Как минимум, допустить юниоров»
14 апреля, 17:14
Юлия Чепалова: «Правильно сделали те, кто не стал отказываться от ЦСКА и «Динамо». После окончания карьеры у них будет хорошая пенсия, выслуга»
14 апреля, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем