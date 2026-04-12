Хорошилов станет тренером мужской сборной России по горным лыжам
Горнолыжник Хорошилов станет тренером мужской сборной России.
Президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников сообщил, что Александр Хорошилов станет тренером мужской сборной России.
Ранее стало известно, что 42-летний Хорошилов завершил спортивную карьеру.
«Конечно, он внес огромный вклад в развитие нашего спорта в России. Своими результатами он привлекал внимание болельщиков. Он был спортсменом высочайшего уровня, составлял конкуренцию мировым лидерам.
Ему предложили стать тренером мужских команд России, и он согласился. Сейчас нужно пройти все необходимые процедуры по оформлению его в новой должности. Тренерский совет проголосовал и одобрил его кандидатуру, так что он будет работать с нами и передавать свой опыт другим», – сказал Мельников.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем