В Магадане открыли стадион имени Елены Вяльбе.

В Магадане торжественно открыли лыжно-спортивный стадион имени Елены Вяльбе в районе Снежной Долины.

«Для меня сегодня трепетный день, в который открывается лыжный стадион моего имени. Хочу, чтобы этот лыжный внесезонный стадион имени Вяльбе стал для нас храмом спорта, куда приходили бы дети и любители, могли бы наслаждаться природой, кататься на лыжах, кататься летом на лыжероллерах, заряжаться бодростью и энергией. И чтобы здесь выросли новые чемпионы», – сказала Вяльбе.

На стадионе оборудованы четыре лыжные трассы протяженностью 1,4 км, 2,5 км, 3,3 км и 5 км. Новый спортивный объект будет функционировать круглый год. Для этого предусмотрено асфальтобетонное покрытие на трассе длиной 1,4 км – на ней смогут тренироваться спортсмены на лыжероллерах. Сам микрорайон находится в окружении сопок, которые препятствуют выдуванию снежного покрова.

В районе финиша оборудованы трибуны на 500 мест.

Праздник начался с шествия колонны ветеранов спорта, которые тренировались вместе с Вяльбе. Ее возглавили член сборной России Христина Мацокина, мастер спорта Марина Суворова и руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области Светлана Лексина. Затем в небо запустили дневной салют.

В день открытия спортобъекта в Магадане также стартовала 36-я массовая гонка «Лыжня Вяльбе».