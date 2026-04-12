В Магадане открыли стадион имени Елены Вяльбе.

В Магадане торжественно открыли лыжно-спортивный стадион имени Елены Вяльбе в районе Снежной Долины.

«Для меня сегодня трепетный день, в который открывается лыжный стадион моего имени. Хочу, чтобы этот лыжный внесезонный стадион имени Вяльбе стал для нас храмом спорта, куда приходили бы дети и любители, могли бы наслаждаться природой, кататься на лыжах, кататься летом на лыжероллерах, заряжаться бодростью и энергией. И чтобы здесь выросли новые чемпионы», – сказала Вяльбе.

На стадионе оборудованы четыре лыжные трассы протяженностью 1,4 км, 2,5 км, 3,3 км и 5 км. Новый спортивный объект будет функционировать круглый год. Для этого предусмотрено асфальтобетонное покрытие на трассе длиной 1,4 км – на ней смогут тренироваться спортсмены на лыжероллерах. Сам микрорайон находится в окружении сопок, которые препятствуют выдуванию снежного покрова. 

В районе финиша оборудованы трибуны на 500 мест.

Праздник начался с шествия колонны ветеранов спорта, которые тренировались вместе с Вяльбе. Ее возглавили член сборной России Христина Мацокина, мастер спорта Марина Суворова и руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области Светлана Лексина. Затем в небо запустили дневной салют.

В день открытия спортобъекта в Магадане также стартовала 36-я массовая гонка «Лыжня Вяльбе».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Заслуженно. Уважение.
Вяльбе вообще великий человек. При ней наш лыжный спорт не только снова вернулся на уровень, но и регулярно прогрессирует. Сейчас Чемпионат России по лыжам очень приятно и интересно смотреть. Уровень конкуренции высочайший просто.
При этом Вяльбе ещё, как человек, вызывает только уважение. Патриотизм, любовь к стране. Пока есть такие люди, как Вяльбе, у нас всё будет хорошо. На таких, как она, держится вся страна.
И отдельный респект за то, что не допускает бездельников и современных твиттерастов вроде Губерниева в лыжные гонки.
Губерниев нервно курит в сторонке)))
Он такими темпами и, правда, закурит скоро.)
’Ну будете у нас на стадионе имени Елены Валерьевны" - " нет лучше вы к нам" 🤣
)))
Высоцкиэого вспомнил почему-то.
" Мой друг уехал в Магадан —
Снимите шляпу, снимите шляпу!
Уехал сам, уехал сам —
Не по этапу, не по этапу."
