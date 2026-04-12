Дарья Непряева: «На последних этапах Кубка мира с нами уже стали считаться»

Лыжница Непряева рассказала, как соперницы воспринимали ее на Кубке мира.

«Когда мы только приехали, никто не знал вообще, какой у нас уровень – считай, двух «котов в мешке» привезли. Непонятно вообще, кто такие, как они пробегут. Да, понятно, что когда российская сборная выступала, Александр Большунов, Наталья Терентьева – два лидера в каждой гонке боролись за самые высокие места. А тут привезли по сути двух победителей Кубка России.

Чего-то от нас ждали, я думаю. Возможно, даже как-то опасались в каких-то гонках. Но из-за того, что для нас все было в новинку, и мы как-то не адаптировались в начале, результаты не очень хорошие были, и все как будто подуспокоились.

А вот потом уже, когда мы адаптировались, когда и я, и Савелий (Коростелев ) в дистанционных гонках на Кубке мира боролись, все немного изменилось. У Савелия раньше получилось адаптироваться, у меня чуть попозже. Но на последних этапах с нами уже стали считаться», – сказала Непряева.