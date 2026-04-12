❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й
Александр Большунов победил в классическом масс-старте на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Мончегорск
Мужчины
70 км, масс-старт, классический стиль
1. Александр Большунов – 2:52.55,4
2. Алексей Червоткин – 1,4
3. Илья Семиков – 2,2
4. Владимир Фролов – 19,5
5. Виктор Семенов – 1.12,1
6. Максим Зубцов – 1.13,1
7. Сергей Забалуев – 1.13,2
8. Александр Гребенько – 1.14,2
9. Данил Нечипоренко – 1.18,5
10. Егор Рудый – 1.55,0
11. Виктор Жуль – 2.41,6
12. Алексей Виценко – 3.32,4
13. Никита Егоров – 6.11,5
14. Константин Тиунов – 8.01,6
15. Роман Егоров – 8.52,9
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
103 комментария
