❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й

Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км на чемпионате России.

Александр Большунов победил в классическом масс-старте на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Мончегорск

Мужчины

70 км, масс-старт, классический стиль

1. Александр Большунов – 2:52.55,4

2. Алексей Червоткин – 1,4

3. Илья Семиков – 2,2

4. Владимир Фролов – 19,5

5. Виктор Семенов – 1.12,1

6. Максим Зубцов – 1.13,1

7. Сергей Забалуев – 1.13,2

8. Александр Гребенько – 1.14,2

9. Данил Нечипоренко – 1.18,5

10. Егор Рудый – 1.55,0

11. Виктор Жуль – 2.41,6

12. Алексей Виценко – 3.32,4

13. Никита Егоров – 6.11,5

14. Константин Тиунов – 8.01,6

15. Роман Егоров – 8.52,9