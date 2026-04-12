  • ❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й

Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км на чемпионате России.

Александр Большунов победил в классическом масс-старте на 70 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Мончегорск

Мужчины

70 км, масс-старт, классический стиль

1. Александр Большунов – 2:52.55,4

2. Алексей Червоткин – 1,4

3. Илья Семиков – 2,2

4. Владимир Фролов – 19,5

5. Виктор Семенов – 1.12,1

6. Максим Зубцов – 1.13,1

7. Сергей Забалуев – 1.13,2

8. Александр Гребенько – 1.14,2

9. Данил Нечипоренко – 1.18,5

10. Егор Рудый – 1.55,0

11. Виктор Жуль – 2.41,6

12. Алексей Виценко – 3.32,4

13. Никита Егоров – 6.11,5

14. Константин Тиунов – 8.01,6

15. Роман Егоров – 8.52,9

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
103 комментария
Вот теперь точно сезон окончен, ребята все довольные. Видно что уже не совсем зимняя погода, снег уже каша, солнце яркое почти летнее. Спасибо всем нашим ребятам и девчатам за хороший сезон и классные гонки. Александра Большунова нашего великого чемпиона с очередной победной гонкой, а Червоткина Алексея и Семикова Илью за высокие места и борьбу. И спасибо ребятам что доехали , кто-то ещё доезжает, сегодня герои все на 70-ке.
Трансляцию прикольную организовали в ВК. Спасибо тому, кто это придумал! Большунов после финиша спокойно дает интервью сразу нескольким журналистам. Матч ТВ не замечен)).
Трансляцию прикольную организовали в ВК. Спасибо тому, кто это придумал! Большунов после финиша спокойно дает интервью сразу нескольким журналистам. Матч ТВ не замечен)).
СанСаныч эти дни всё выкладывал фото с маленькими лыжниками как он с ними тренируется в Мончегорске, и с болельщиками общался на трассе, парень добродушный, общительный. Интервью сейчас даёт с настроением всем адекватным СМИ.
Трансляцию прикольную организовали в ВК. Спасибо тому, кто это придумал! Большунов после финиша спокойно дает интервью сразу нескольким журналистам. Матч ТВ не замечен)).
А матч тв там вообще был?:))
Им это неинтересно.
Проблема не в хейтерах, а в неразумном поведении Савелия, который постоянно раздаёт интервью, насколько неадекватные его реальным достижениям, настолько же неуважительные к своим российским коллегам.
СанСаныч с Победой! Снова чемпион. Лёша с Ильёй - огромные Молодцы! Фролов - сегодня респект - как парень зацепился за лидеров и не отпускал - здорово!
70км.... Блин, да я столько просто не пройду😅
70км.... Блин, да я столько просто не пройду😅
Так на лыжах проще
Так на лыжах проще
😄
Мустерман на самого себя сейчас выйдет🤡
Мустерман на самого себя сейчас выйдет🤡
Уже он на теннисной ветке нагадил, и тут успел?))
звезда бежит и побеждает а звездёнышь всё языком болтает как он будет побеждать только непонятно чем ногами или языком
Побольше бы марафонов в следующем сезоне и просто длинных дистанций. 30-ка пропала как класс, а её и разделкой можно
Кто-то в Париже тусуется, и внутренний ребёнок его радуется))
А кто-то медали выиграет.
Да, там конечно разница большая, причём, этот второй парень, уже выиграл всё, и дай Бог, ещё выиграет.
Кто-то в Париже тусуется, и внутренний ребёнок его радуется)) А кто-то медали выиграет. Да, там конечно разница большая, причём, этот второй парень, уже выиграл всё, и дай Бог, ещё выиграет.
А вы останетесь со своим никому не нужным мнением.
Большунов ешил поучаствовать, молодец
