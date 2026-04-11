Коростелев о Большунове: «То, что наше соперничество приковывает внимание зрителей, уже хорошо. В будущем по итогам карьер решим, кто был лучше»

Коростелев о Большунове: в будущем по итогам карьер решим, кто был лучше.

Лыжник Савелий Коростелев считает, что сравнить его с Александром Большуновым можно будет после окончания спортивной карьеры.

«Называть Сашу принципиальным соперником в моем понимании не совсем корректно. То, что я дошел до уровня сравнения с ним, и что наше соперничество приковывает внимание зрителей к экранам, уже хорошо. А в будущем по итогам карьер мы решим, кто в своей категории был лучше», – сказал Коростелев.

Большунов – царь горы: крикнул в спину Коростелеву и умчал от него в подъем