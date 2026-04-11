Коростелев о Большунове: «То, что наше соперничество приковывает внимание зрителей, уже хорошо. В будущем по итогам карьер решим, кто был лучше»
Коростелев о Большунове: в будущем по итогам карьер решим, кто был лучше.
Лыжник Савелий Коростелев считает, что сравнить его с Александром Большуновым можно будет после окончания спортивной карьеры.
«Называть Сашу принципиальным соперником в моем понимании не совсем корректно. То, что я дошел до уровня сравнения с ним, и что наше соперничество приковывает внимание зрителей к экранам, уже хорошо. А в будущем по итогам карьер мы решим, кто в своей категории был лучше», – сказал Коростелев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
79 комментариев
Кто же из них лучше? Без Сумбура и Авдохина не разобраться.
Болле с первой Олимпиады 4 медали привез в 21 год,этот фееричный будет всю жизнь 4 местом гордиться
Вот ведь несёт парнишу
А он уже себя с великим хочет сравнивать)))