Горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру в 42 года

Горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру.

Российский горнолыжник Александр Хорошилов завершил профессиональную карьеру.

Последним стартом 42-летнего спортсмена стал слалом на турнире профессионалов «Серия PRO» в Кировске, где он одержал победу.

Хорошилов является победителем этапа Кубка мира в слаломе (2015), девять раз становился бронзовым призером этапов КМ.

В 2017 году показал лучший результат среди российских горнолыжников на ЧМ – занял 5-е место в слаломе. Пять раз выступал на Олимпийских играх (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022).