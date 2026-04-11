Горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру в 42 года
Горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру.
Российский горнолыжник Александр Хорошилов завершил профессиональную карьеру.
Последним стартом 42-летнего спортсмена стал слалом на турнире профессионалов «Серия PRO» в Кировске, где он одержал победу.
Хорошилов является победителем этапа Кубка мира в слаломе (2015), девять раз становился бронзовым призером этапов КМ.
В 2017 году показал лучший результат среди российских горнолыжников на ЧМ – занял 5-е место в слаломе. Пять раз выступал на Олимпийских играх (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Саша, спасибо за годы верности горнолыжке! Ты очень крут!
Легенда российского горнолыжного спорта
Спасибо Саше за ту победу в Шладминге 2015
Абсолютно лучший горнолыжник страны 21 века, надеюсь всё хорошо сложится в судьбе после карьеры..
Легенда
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем