Федерация лыжных видов спорта (FIS) рассмотрит вопрос уменьшения квот для стран на Кубке мира по лыжным гонкам.
Об этом сообщил представитель Норвегии в Комитете FIS по Кубку мира Ульф Мортен Ауне.
Вопрос был поднят в связи с доминированием норвежцев у мужчин и шведок у женщин.
Рассмотрение состоится во время весенней сессии FIS в Словении. Если изменение будет принято, оно вступит в силу с сезона-2027/28.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Adressa
В скалолазании с прошлого года порезали квоту до 6 на КМ, и 5 на ЧМ. В основном мера была против японцев, и скорее пошло на пользу, на там общая конкуренция сильно повыше чем в лыжах
Или на один этап поедет Коростелев, а на другой Непряева?
Ну и, конечно, нужен полный допуск России и нормальные дистанции, особенно 30+ км у мужчин, а не три четверти гонок не больше 10 км, как сейчас.
В свете норвежцев скажем что кроме них максимальная квота в 6 человек предусмотрена для всей топ 8 в кубке наций если не ошибаюсь , то есть у мужчин и шведы , финны, французы, немцы и американцы с итальянцами и швейцарцами могут 6 участников выставлять. Так что если будут резать квоты с 6 до 4х то тогда должны брать всех и будет уже как минимум на 16 человек меньше участников. Если ещё сократят квоты с 4х и другим странам то уже на КМ будет попросторнее.
Позитивный момент в том что кроме Норвегии остальные 5 и 6 номера в своих странах это реальные туристы , чаще всего спринтеры на дистанциях и масссовка на самих спринтах. Непопадание всего этого народа на дистанции и спринты само по себе хотя бы позволит более слабым нациям залезать в 30ку.
Также с этим нововведением будет чётко установлено разделение на спринтеров и дистанционщиков, грубо говоря во многих командах попадание в топ 4 именно в конкретном виде это уже более сложная задача.
Другой аспект это дополнительные и домашние квоты. К стандартным квотам также на недомашнем этапе добавляются квоты победителя/лидера КМ а также на первые 3 этапа победителя Кубка Скандинавии , а после ТдС лидера этого кубка. Поэтому у норвежцеа постоянно участвует не 6 а 8 человек. В новом формате конечно возрасткт конкуренция на лидерство в Скандинавском кубке. Плюс если брать 26-27 годы на 2м этапе в Тронхейме , на всем ТдС где тоже доп квоты , и на этапе в Драммене/Осло выступят ещё +4 участника
У норвецев конкретно это приведёт к тому что тому же Вальнесу будет не выступить на дистанции , а Амундсену на спринте так как квота будет ограничивать. В борьбе за общий кубок конечно универсалы которые в своих странах попадают на оба вида спринты и дистанции будут иметь преимущество. В принципе победа Клебо в тотале станет ещё более лёгкой так как просто не останется почти никого даже коллег по сборной кто бы мог посоперничать за тотал.
Вместо того, чтобы увидеть условных новых Хеггенов или Хедегартов, попадающих впервые на этапы КМ благодаря нынешней квоте и наводящие там шороху, теперь они будут просто завершать карьеры из-за невозможности туда пробиться вовремя.
Можно до 2 человек от страны сократить, тогда точно кто-то кроме норвежцев и шведок будет на подиум попадать ))
Все остальные, даже правильные меры - это капля в море. А уж сокращение квот, думаю, вызвано сокращением бюджета для самого КМ, а не борьбой с доминацией.
При допуске наших, для остальных стран не изменится ничего, просто после норгов в мужскую десятку уже будет не зайти, там ещё и наши выше будут. Тут тупик что с нашими, что без наших.