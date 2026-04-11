FIS рассмотрит вопрос уменьшения квот стран на Кубке мира.

Федерация лыжных видов спорта (FIS) рассмотрит вопрос уменьшения квот для стран на Кубке мира по лыжным гонкам.

Об этом сообщил представитель Норвегии в Комитете FIS по Кубку мира Ульф Мортен Ауне.

Вопрос был поднят в связи с доминированием норвежцев у мужчин и шведок у женщин.

Рассмотрение состоится во время весенней сессии FIS в Словении. Если изменение будет принято, оно вступит в силу с сезона-2027/28.