18

FIS рассмотрит вопрос уменьшения квот для стран на Кубке мира

FIS рассмотрит вопрос уменьшения квот стран на Кубке мира.

Федерация лыжных видов спорта (FIS) рассмотрит вопрос уменьшения квот для стран на Кубке мира по лыжным гонкам.

Об этом сообщил представитель Норвегии в Комитете FIS по Кубку мира Ульф Мортен Ауне.

Вопрос был поднят в связи с доминированием норвежцев у мужчин и шведок у женщин. 

Рассмотрение состоится во время весенней сессии FIS в Словении. Если изменение будет принято, оно вступит в силу с сезона-2027/28.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Adressa
logoFIS
logoКубок мира
logoлыжные гонки
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое тупое, что можно сделать для зрелищности лыж- это отрезать ещё несколько сильных спортсменов. Будем иметь не только победителей из одних стран, но и с одними фамилиями, без ротации, на постоянку. Браво!
И что это изменит-вместо топ лыжников , будут бегать лузеры африканцы --отличное решение.
Ответ Глеб Вихрев
И что это изменит-вместо топ лыжников , будут бегать лузеры африканцы --отличное решение.
Просто меньшее количество спортсменов на старте, грубо не 80, а 70
В скалолазании с прошлого года порезали квоту до 6 на КМ, и 5 на ЧМ. В основном мера была против японцев, и скорее пошло на пользу, на там общая конкуренция сильно повыше чем в лыжах
Ответ anatol&#8242;
Просто меньшее количество спортсменов на старте, грубо не 80, а 70 В скалолазании с прошлого года порезали квоту до 6 на КМ, и 5 на ЧМ. В основном мера была против японцев, и скорее пошло на пользу, на там общая конкуренция сильно повыше чем в лыжах
и что это даст -ну будут бегать по 5 топов норгов , шведок , и что же измениться то , какая нахрен повыситься конкуренция - что лузеры вдруг станут сильнее из за отсутствия 2=3 сильных и займут не 55 место а 53 -ну это же бред , в чем же винтоваты те же шведки , что у них такие сильные лыжницы, как и у норгов -не кто не может этого обьяснить -ну не хотят те же финки молодежь больше с малых лет заниматься лыжами , времена меняються и приоритеры тоже, и не хрена тут не изменишь.
Нашу квоту изменят с 1+1 на 0+0?
Или на один этап поедет Коростелев, а на другой Непряева?
Вместо того чтобы лечить воспаление на руке, они решают ее отрезать
Ничего хорошего нет в сокращении количества сильнейших путём урезания квот, такое уже было лет 10 назад, я вообще за более широкие квоты для сильнейших, можно ещё сделать личные квоты для лидеров сезона (например, для топ-10 общего зачёта и топ-5 по дисциплинам). И на главных стартах ведущих странам нужно давать больше квот, 4 человека от страны - это слишком мало, для ведущих стран необходимо давать квоту в 6 человек, считаю.
Ну и, конечно, нужен полный допуск России и нормальные дистанции, особенно 30+ км у мужчин, а не три четверти гонок не больше 10 км, как сейчас.
Тут много нюансов которые имеют разную степень влияния.
В свете норвежцев скажем что кроме них максимальная квота в 6 человек предусмотрена для всей топ 8 в кубке наций если не ошибаюсь , то есть у мужчин и шведы , финны, французы, немцы и американцы с итальянцами и швейцарцами могут 6 участников выставлять. Так что если будут резать квоты с 6 до 4х то тогда должны брать всех и будет уже как минимум на 16 человек меньше участников. Если ещё сократят квоты с 4х и другим странам то уже на КМ будет попросторнее.
Позитивный момент в том что кроме Норвегии остальные 5 и 6 номера в своих странах это реальные туристы , чаще всего спринтеры на дистанциях и масссовка на самих спринтах. Непопадание всего этого народа на дистанции и спринты само по себе хотя бы позволит более слабым нациям залезать в 30ку.
Также с этим нововведением будет чётко установлено разделение на спринтеров и дистанционщиков, грубо говоря во многих командах попадание в топ 4 именно в конкретном виде это уже более сложная задача.
Другой аспект это дополнительные и домашние квоты. К стандартным квотам также на недомашнем этапе добавляются квоты победителя/лидера КМ а также на первые 3 этапа победителя Кубка Скандинавии , а после ТдС лидера этого кубка. Поэтому у норвежцеа постоянно участвует не 6 а 8 человек. В новом формате конечно возрасткт конкуренция на лидерство в Скандинавском кубке. Плюс если брать 26-27 годы на 2м этапе в Тронхейме , на всем ТдС где тоже доп квоты , и на этапе в Драммене/Осло выступят ещё +4 участника

У норвецев конкретно это приведёт к тому что тому же Вальнесу будет не выступить на дистанции , а Амундсену на спринте так как квота будет ограничивать. В борьбе за общий кубок конечно универсалы которые в своих странах попадают на оба вида спринты и дистанции будут иметь преимущество. В принципе победа Клебо в тотале станет ещё более лёгкой так как просто не останется почти никого даже коллег по сборной кто бы мог посоперничать за тотал.
Каким образом уменьшение квот Норвегии и Швеции поможет представителям других стран стать сильнее?
Вместо того, чтобы увидеть условных новых Хеггенов или Хедегартов, попадающих впервые на этапы КМ благодаря нынешней квоте и наводящие там шороху, теперь они будут просто завершать карьеры из-за невозможности туда пробиться вовремя.
Можно до 2 человек от страны сократить, тогда точно кто-то кроме норвежцев и шведок будет на подиум попадать ))
У FIS есть только одно решение - полный допуск российской сборной, но они на него не пойдут.
Все остальные, даже правильные меры - это капля в море. А уж сокращение квот, думаю, вызвано сокращением бюджета для самого КМ, а не борьбой с доминацией.
Ответ limitforever
У FIS есть только одно решение - полный допуск российской сборной, но они на него не пойдут. Все остальные, даже правильные меры - это капля в море. А уж сокращение квот, думаю, вызвано сокращением бюджета для самого КМ, а не борьбой с доминацией.
Принципиально решение ничего не изменит. Норвежцы как доминировали, так и будут дальше
Ответ limitforever
У FIS есть только одно решение - полный допуск российской сборной, но они на него не пойдут. Все остальные, даже правильные меры - это капля в море. А уж сокращение квот, думаю, вызвано сокращением бюджета для самого КМ, а не борьбой с доминацией.
Поднимите протоколы гонок ну... к примеру 2018. Среди первой пятнашки 7 норвежцев, 5 русских и Ииво. И ещё кто-то за пределами десятки.
При допуске наших, для остальных стран не изменится ничего, просто после норгов в мужскую десятку уже будет не зайти, там ещё и наши выше будут. Тут тупик что с нашими, что без наших.
Всё правильно, ситуацию, когда 7-8 норвежцев в десятку заезжают, иногда впереди всех, спортивными методами не решить. Надо через разные ограничения.
очередное недоумное решение было бы уже не удивительным! Уровень Кубка Скандинавии должен возрасти, ну и призовые там, чтобы многие сильные спортсмены не бросали!
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Савелий Коростелев: «Вся ответственность, весь негатив на нас с Непряевой. Но мне хейт никогда не мешал»
1 апреля, 09:05
Савелий Коростелев: «Насколько я понимаю, нейтральный статус останется. Был диалог с FIS – они уверены, что мы выступаем в следующем сезоне»
26 марта, 12:47
Сервисмен Уфтиков о работе на Кубке мира: «Когда я пришел получать ключи от бокса и в графе «страна» указал AIN, люди начали переглядываться: «Что это такое? Россия? Так бы сразу и сказал!»
25 марта, 08:09
Рекомендуем
Главные новости
Юлия Чепалова: «Россия – топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада»
вчера, 20:30
Александр Панжинский: «Решение World Aquatics создает прецедент для FIS. Мы можем ссылаться на водные виды: нас принимают с флагом и гимном, и мы можем выступать»
вчера, 18:14
Арильд Монсен уволен с поста тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам
вчера, 14:13
Большунов, Коростелев, Терентьева, Степанова включены в проект состава сборной России на сезон‑2026/27
вчера, 12:32
Биатлонист Вьюхин о переходе в лыжи: «Безусловно, вдохновил пример Хедегарта. Но не думаю, что кто-то когда-нибудь сможет повторить такие результаты на таком уровне»
вчера, 12:22
Андрей Вьюхин: «Я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта»
вчера, 11:50
Шведский журналист Сван: «Не думаю, что FIS позволит России вернуться полностью, но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе»
вчера, 09:37
Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Ассоциации горнолыжного спорта Сербии
14 апреля, 18:35
Михаил Дегтярев: «Требуем от FIS полностью восстановить в правах нашу сборную. Как минимум, допустить юниоров»
14 апреля, 17:14
Юлия Чепалова: «Правильно сделали те, кто не стал отказываться от ЦСКА и «Динамо». После окончания карьеры у них будет хорошая пенсия, выслуга»
14 апреля, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем