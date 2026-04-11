  • Никита Филиппов: «Я перескочил сразу с мастера спорта на заслуженного, надо к этому привыкнуть. Историческая вещь!»
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, как прошла встреча российских олимпийцев с министром спорта РФ, главой ОКР Михаилом Дегтяревым.

– Для меня это первая подобная встреча, и мне очень понравилось, как все прошло – теплая обстановка, попили чаю с вкусными пирожными, потом уже без телекамер отлично пообщались. Волновался, конечно, когда взял микрофон, даже голос немного дрожал и все слова из головы вылетели, хотя я обычно всегда свободно общаюсь.

– Кстати, вы говорили, что долго не могли поверить в реальность олимпийской медали. А первым ЗМС по ски-альпинизму себя уже чувствуете?

– Пока еще нет. Я перескочил сразу с мастера спорта на заслуженного, надо к этому привыкнуть. Историческая вещь! А еще на встрече в Олимпийском комитете России мы наконец-то ощутили себя национальной командой. Встретились со всеми ребятами, пообщались. Даже жаль, что на этих Играх было столько разных мест для соревнований, деревень для атлетов – вместе нам точно было бы веселей.

– Для вас Олимпийские игры уже остались в прошлом?

– Да, отошел от них, уже другая мотивация, другие проекты в голове. Тем более, что после Олимпиады было столько турниров – чемпионаты России и Европы, этапы Кубка мира. Впереди завершение сезона – на моей родной Камчатке. На следующей неделе пройдет чемпионат страны в индивидуальной гонке, это такой «трушный» суровый ски-альпинизм и последний этап Кубка России в вертикальной гонке. Пока не знаю, побегу ли кубковый старт, честно говоря, уже накопилась усталость. С другой стороны, дома надо показать соперникам, кто тут заслуженный мастер спорта, и подать пример молодежи. Поэтому индивидуальную гонку надо не просто пробежать, а выиграть.

–  Предвкушаете отпуск?

– Да, хотя в нынешнем году он будет не очень длинный. Уже в июне начнутся сборы, пока не знаю где. Может, останусь дома тренироваться на вулканах с командой Камчатского края, в нынешнем году выпало очень много снега, в начале лета точно можно будет спокойно кататься и кайфовать.

– После Игр вы часто появляетесь в медиа, популярность не тяготит?

– Уже перестал считать, сколько интервью раздал. Зато чувствую, что это делает наш вид спорта популярнее – люди стали знать, что такое скимо, куда крепится камус, это радует. В целом, к такой популярности отношусь спокойно. Напрягает иногда только то, что люди просят сфотографироваться с ними прямо во время моей тренировки – не люблю прерывать занятие. А вне его – пожалуйста, – сказал Филиппов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ОКР
