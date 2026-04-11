Дарья Непряева: «К концу сезона на КМ мы с Коростелевым будто заматерели, поняли, что нужно делать»

Непряева: к концу сезона мы будто заматерели, поняли, что нужно делать.

Российская лыжница Дарья Непряева подвела итоги первого для себя международного сезона.

«Уникальный сезон – это сто процентов. Все новое, все интересно – первый взрослый международный опыт.

Наверное, сезон могу разделить на две части – когда мы только приехали на этапы [Кубка мира] и под конец. Когда приехали – не могли долго подстроиться. Там даже снег другой, движения другие, не говоря о соперниках. Процесс адаптации шел так медленно, так постепенно.

И когда под конец Кубка мира Савелий [Коростелев] на подиум «заехал», я становилась пятой, четвертой, это уже было совершенно другое – небо и земля. Мы как будто заматерели. Поняли, что это такое и что нужно делать», – сказала Непряева.