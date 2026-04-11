  • ❄️ Лыжи. Чемпионат России. Гончарова победила в классическом масс-старте на 50 км, Жамбалова – 2-я, Царева – 3-я
Карина Гончарова одержала победу в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Апатитах. 

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Апатиты

Женщины

50 км, масс-старт, классический стиль

1. Карина Гончарова – 2:13.25,7

2. Алиса Жамбалова – 49,2

3. Ольга Царева – 52,2

4. Елизавета Шалабода – 54,7

5. Дарья Белослудцева – 1.18,0

6. Анна Мачехина (Беларусь) – 1.25,4

7. Анна Королева (Беларусь) – 2.03,0

8. Екатерина Евтягина – 2.37,4

9. Ольга Сергеева – 2.41,3

10. Алина Кудисова – 3.33,7

11. Алина Валиуллина – 4.05,1

12. Арина Перевозчикова – 4.32,9

13. Полина Ващенко – 4.51,6

14. Алеся Рушенцева – 5.10,1

15. Лариса Рясина – 6.13,4

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Половина уже к 6.6 отвалилась. Первые 25 бегут вместе.
На десятке 15 уезжают.
Думаю 5-6 к финишу продержаться
Карину Гончарову с победой!
Бегут прогулочным темпом. Это не с Крупицкой бегать.)
Крупицкая 2 года назад таким же темпом бегала и была бита.
А еще раньше они все в детский сад ходили.)
Канева и Ляшенко не стартовали. Перепад на левом круге 75 метров на пятачке , на правом 150. В принципе на коньковых даблом можно все пробежать.
Сейчас старт посмотрела Даши Каневой нет, думаю, что Ольга Царева с Алисой -главные претенденты. Болельщиков совсем мало, картинка классная -солнце и снег!
С трансляцией, конечно, просто катастрофа. Позорище на таком уровне
К кому претензии?
К ФЛГР?
Или к МАТЧ-ТВ?
Какой-то блогер показывает?
Показывать где-то будут?
https://sport-lives.ru/lyzhi-chr-2026-zhenshhiny-marafon-50-km-translyaciya-11-04-2026/top-translyacii-sporta-na-kazhdyj-den/translyacii-lyzhi/ https://srrb.ru/translyacii-sportivnyx-sobytij/translyacii-zimnie-vidy-sporta/translyacii-lyzhy/smotret-lyzhnye-gonki-chempionat-rossii-2026-zhenshhiny-mass-start-50-km-pryamaya-translyaciya-11-aprelya-2026.html только "показом" сложно назвать, профессионально никто не снимает, только камеры. Также и у юниоров было вчера.
Странно, на сайте считают главной фавориткой Крупицкую, а серьезную конкуренцию ей составят Степанова, Непряева, Пеклецова, хотя ни одна из перечисленных не выступает в данной гонке.
Канева если до финиша в лидерах приедет должна выиграть. Есть вероятность что Царёва попытается сделать отрыв ближе к концу с Алисой.
Карину с первой убедительной победой! Алису и Ольгу с подиумом, не ожидала, что так много проиграют! Лизу на финише не хватило, так боролась , рядом все было, жаль
1. Гончарова. 2. Жамбалова. 3. Царёва. Шалабода догнала но 4е.
Она даже обогнала Цареву, но та в финишном створе обошла. Спринт походу у нее лучше.
