❄️ Лыжи. Чемпионат России. Гончарова победила в классическом масс-старте на 50 км, Жамбалова – 2-я, Царева – 3-я
Карина Гончарова победила в масс-старте на 50 км на чемпионате России в Апатитах.
Карина Гончарова одержала победу в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Апатитах.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Апатиты
Женщины
50 км, масс-старт, классический стиль
1. Карина Гончарова – 2:13.25,7
2. Алиса Жамбалова – 49,2
3. Ольга Царева – 52,2
4. Елизавета Шалабода – 54,7
5. Дарья Белослудцева – 1.18,0
6. Анна Мачехина (Беларусь) – 1.25,4
7. Анна Королева (Беларусь) – 2.03,0
8. Екатерина Евтягина – 2.37,4
9. Ольга Сергеева – 2.41,3
10. Алина Кудисова – 3.33,7
11. Алина Валиуллина – 4.05,1
12. Арина Перевозчикова – 4.32,9
13. Полина Ващенко – 4.51,6
14. Алеся Рушенцева – 5.10,1
15. Лариса Рясина – 6.13,4
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
только "показом" сложно назвать, профессионально никто не снимает, только камеры. Также и у юниоров было вчера.