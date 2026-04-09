Коростелев о призовых за международные старты: «Надо еще найти способ, как получить эти деньги»
Лыжнику Коростелеву пока не выплатили призовые за международные старты.
Российский лыжник Савелий Коростелев сообщил, что пока не смог получить призовые за выступления на международной арене.
В сезоне-2025/26 Коростелев в нейтральном статусе выступал на Кубке мира и Олимпийских играх. На его счету бронза этапа Кубка мира в Лахти.
– В прессе писали, что за сезон вы заработали более 33 тысяч евро. На что потратили или планируете их потратить?
– Начнем с того, что эти деньги надо получить. Такая ситуация сложилась не из-за меня и не из-за FIS. Надо найти способ, как их получить, а потом решать, что с ними сделать, – сказал лыжник.
«В мире я в топ-10. Не считаю себя звездой». Мысли Коростелева о первом сезоне после бана
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем