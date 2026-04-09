Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»

Коростелев: все, чего добилась лыжная сборная России – заслуга Вяльбе.

Российский лыжник, призер Кубка мира Савелий Коростелев заявил, что Елена Вяльбе внесла колоссальный вклад в развитие лыжных гонок в России.

В мае Вяльбе покинет пост Федерации главы лыжных гонок России (ФЛГР), который занимала с 2010 года. Объединенную федерацию лыжных видов спорта России возглавит депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

– На ваш взгляд, какой руководитель Елена Валерьевна?

– И кнут, и пряник – это идеальное описание. Она применяет их 50 на 50.

– Какой вклад она внесла в развитие лыжных гонок в России?

– В любом случае, ее вклад весомый, колоссальный. Все, что на данный момент добилась сборная России, – это практически полностью ее заслуга, – сказал Коростелев.

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Где-то грустит Дима Губерниев
А вся компашка из минспорта так не считает. Она считает,что все заслуги в лыжном спорте, принадлежат только Губерниеву. Ведь мало кому из журналистов довелось быть доверенным лицом Путина,ведущим на юбилеях российских олигархов и заполонить все спортивные каналы про спорт,одновременно.
То что наша сборная при Елене Валерьевне, представляла и представляет серьезную силу, это факт. Молодые талантливые ребята появляются.
Ох, Савелий прям звЯзда, раздаёт интервью направо и налево, во всем разбирается. Мне кажется ребята после фееричной ОИ 22 меньше выступали.
Ответ Chernich
Ох, Савелий прям звЯзда, раздаёт интервью направо и налево, во всем разбирается. Мне кажется ребята после фееричной ОИ 22 меньше выступали.
Его спрашивают - он отвечает. Кому не нравится - могут не читать. Мне лично интересно его мнение
Ответ Chernich
Ох, Савелий прям звЯзда, раздаёт интервью направо и налево, во всем разбирается. Мне кажется ребята после фееричной ОИ 22 меньше выступали.
Вы не согласны с тем, что он говорит о Вяльбе? Конкретно, какие в данном случае претензии?
Сравнивать не с кем
Ответ Oleg65
Сравнивать не с кем
Почему не с кем? До нее был человек, ушел в отставку не по окончании срока, а из-за давления со стороны сборников и плохой структуры в федерации.
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Почему не с кем? До нее был человек, ушел в отставку не по окончании срока, а из-за давления со стороны сборников и плохой структуры в федерации.
Это было 15 лет назад. Коростелеву 7 лет было. Думаете, его тогда интересовали лыжи, как спорт?
это личная заслуга леонида ильича !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот потом и сравним результаты без Вяльбе в лыжах.
А как же «особое» мнение и навязчиво хамские длительные нападки советника министра? У него индульгенция, и он не в счёт - ему всё можно?
Губенеев3 это собщи которого превозносил
Ну а если послушать Губера про Вяльбе, с ним можно сравнить высказывания Савелия ...
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру в 42 года
сегодня, 12:48
FIS рассмотрит вопрос уменьшения квот для стран на Кубке мира
сегодня, 11:45
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Гончарова победила в классическом масс-старте на 50 км, Жамбалова – 2-я, Царева – 3-я
сегодня, 09:15
Никита Филиппов: «Я перескочил сразу с мастера спорта на заслуженного, надо к этому привыкнуть. Историческая вещь!»
сегодня, 09:03
Дарья Непряева: «К концу сезона на КМ мы с Коростелевым будто заматерели, поняли, что нужно делать»
сегодня, 08:00
Савелий Коростелев: «Не хватило лишнего месяца до Олимпиады. Необходимо было привыкнуть к скоростям, манере поведения в гонках – ко всему»
вчера, 09:55
Савелий Коростелев: «Это уже свершившийся факт – возвращение российских лыжников началось, и обратно откатываться никто не планирует»
вчера, 09:46
Михаил Дегтярев: «Олимпийский музей России – новый уникальный проект. Планируем реализовать его до конца года на ВДНХ»
вчера, 07:28Фото
Коростелев о призовых за международные старты: «Надо еще найти способ, как получить эти деньги»
9 апреля, 09:42
Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»
9 апреля, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем