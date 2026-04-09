Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»
Российский лыжник, призер Кубка мира Савелий Коростелев заявил, что Елена Вяльбе внесла колоссальный вклад в развитие лыжных гонок в России.
В мае Вяльбе покинет пост Федерации главы лыжных гонок России (ФЛГР), который занимала с 2010 года. Объединенную федерацию лыжных видов спорта России возглавит депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
– На ваш взгляд, какой руководитель Елена Валерьевна?
– И кнут, и пряник – это идеальное описание. Она применяет их 50 на 50.
– Какой вклад она внесла в развитие лыжных гонок в России?
– В любом случае, ее вклад весомый, колоссальный. Все, что на данный момент добилась сборная России, – это практически полностью ее заслуга, – сказал Коростелев.
Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
31 комментарий
Где-то грустит Дима Губерниев
А вся компашка из минспорта так не считает. Она считает,что все заслуги в лыжном спорте, принадлежат только Губерниеву. Ведь мало кому из журналистов довелось быть доверенным лицом Путина,ведущим на юбилеях российских олигархов и заполонить все спортивные каналы про спорт,одновременно.
То что наша сборная при Елене Валерьевне, представляла и представляет серьезную силу, это факт. Молодые талантливые ребята появляются.
Ох, Савелий прям звЯзда, раздаёт интервью направо и налево, во всем разбирается. Мне кажется ребята после фееричной ОИ 22 меньше выступали.
Его спрашивают - он отвечает. Кому не нравится - могут не читать. Мне лично интересно его мнение
Вы не согласны с тем, что он говорит о Вяльбе? Конкретно, какие в данном случае претензии?
Сравнивать не с кем
Почему не с кем? До нее был человек, ушел в отставку не по окончании срока, а из-за давления со стороны сборников и плохой структуры в федерации.
Это было 15 лет назад. Коростелеву 7 лет было. Думаете, его тогда интересовали лыжи, как спорт?
это личная заслуга леонида ильича !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот потом и сравним результаты без Вяльбе в лыжах.
А как же «особое» мнение и навязчиво хамские длительные нападки советника министра? У него индульгенция, и он не в счёт - ему всё можно?
Губенеев3 это собщи которого превозносил
Ну а если послушать Губера про Вяльбе, с ним можно сравнить высказывания Савелия ...
