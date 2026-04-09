Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»

Коростелев: все, чего добилась лыжная сборная России – заслуга Вяльбе.

Российский лыжник, призер Кубка мира Савелий Коростелев заявил, что Елена Вяльбе внесла колоссальный вклад в развитие лыжных гонок в России.

В мае Вяльбе покинет пост Федерации главы лыжных гонок России (ФЛГР), который занимала с 2010 года. Объединенную федерацию лыжных видов спорта России возглавит депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

– На ваш взгляд, какой руководитель Елена Валерьевна?

– И кнут, и пряник – это идеальное описание. Она применяет их 50 на 50.

– Какой вклад она внесла в развитие лыжных гонок в России?

– В любом случае, ее вклад весомый, колоссальный. Все, что на данный момент добилась сборная России, – это практически полностью ее заслуга, – сказал Коростелев.

