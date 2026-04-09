Сорин о своей группе: «Изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов»
Тренер Сорин: изменения в моей группе будут, но фамилии пока не озвучу.
Тренер по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что состав его группы спортсменов перед новым олимпийским циклом изменится.
В сезоне‑2025/26 в группу Сорина и Алексея Черноусова входили лыжники Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Никита Денисов, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Константин Тиунов, Иван Якимушкин и Сергей Устюгов.
– Какие‑то изменения в вашей группе запланированы?
– Да, изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов.
– Фамилии озвучите?
– По традиции фамилии не озвучу, пока состав группы не будет утвержден, – сказал Сорин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
4 комментария
Устюгов красавчик, имеет руководство как хочет, он как бы есть, и как бы его нету. Это не какие там Норвежцы, те за попадание в команду бьются на смерть, и этого даже не достаточно, а у нас можно на работу вообще не ходить, и при этом быть в команде.
Устюгов красавчик, имеет руководство как хочет, он как бы есть, и как бы его нету. Это не какие там Норвежцы, те за попадание в команду бьются на смерть, и этого даже не достаточно, а у нас можно на работу вообще не ходить, и при этом быть в команде.
А вы откуда ситуацию «кто в команде а кто- нет» знаете? Имеете доступ к спискам или так, «Моська знать она сильна, коль лает на слона»?
Интересно, какие будут изменения. Волков у себя написал, что планирует выйти из зоны комфорта при подготовке. Не подразумевает ли это, что он покинет группу...
Интересно, какие будут изменения. Волков у себя написал, что планирует выйти из зоны комфорта при подготовке. Не подразумевает ли это, что он покинет группу...
Не велика потеря.
