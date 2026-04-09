  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Сорин о своей группе: «Изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов»
4

Сорин о своей группе: «Изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов»

Тренер Сорин: изменения в моей группе будут, но фамилии пока не озвучу.

Тренер по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что состав его группы спортсменов перед новым олимпийским циклом изменится.

В сезоне‑2025/26 в группу Сорина и Алексея Черноусова входили лыжники Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Никита Денисов, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Константин Тиунов, Иван Якимушкин и Сергей Устюгов.

– Какие‑то изменения в вашей группе запланированы?

– Да, изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов.

– Фамилии озвучите?

– По традиции фамилии не озвучу, пока состав группы не будет утвержден, – сказал Сорин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Устюгов красавчик, имеет руководство как хочет, он как бы есть, и как бы его нету. Это не какие там Норвежцы, те за попадание в команду бьются на смерть, и этого даже не достаточно, а у нас можно на работу вообще не ходить, и при этом быть в команде.
Ответ Serega Biatlonov
А вы откуда ситуацию «кто в команде а кто- нет» знаете? Имеете доступ к спискам или так, «Моська знать она сильна, коль лает на слона»?
Интересно, какие будут изменения. Волков у себя написал, что планирует выйти из зоны комфорта при подготовке. Не подразумевает ли это, что он покинет группу...
Ответ Julia
Не велика потеря.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Юрий Бородавко: «Выступление Коростелева на Олимпийских играх было вполне достойным»
сегодня, 16:28
Юрий Бородавко: «Сезон для Большунова завершен на мажорной ноте. Он традиционно хорошо провел вторую половину сезона»
сегодня, 16:13
Карлссон назвала вероятность того, что завершит карьеру в 2027-м: «50 на 50. В моей голове прямо сейчас я завершаю. Но я могу передумать очень быстро»
сегодня, 13:15
Большунов и Червоткин получили предупреждения за срезание дистанции в марафоне на 70 км в Мончегорске
сегодня, 11:51
Хорошилов станет тренером мужской сборной России по горным лыжам
сегодня, 11:26
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й
сегодня, 09:54
В Магадане открыли стадион имени Елены Вяльбе
сегодня, 06:33
Дарья Непряева: «На последних этапах Кубка мира с нами уже стали считаться»
сегодня, 06:27
«Внутренний ребенок счастлив. Наружный, кстати, тоже». Коростелев посетил Диснейленд в Париже
вчера, 20:42Фото
Коростелев о Большунове: «То, что наше соперничество приковывает внимание зрителей, уже хорошо. В будущем по итогам карьер решим, кто был лучше»
вчера, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем