Сорин о своей группе: «Изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов»

Тренер Сорин: изменения в моей группе будут, но фамилии пока не озвучу.

Тренер по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что состав его группы спортсменов перед новым олимпийским циклом изменится.

В сезоне‑2025/26 в группу Сорина и Алексея Черноусова входили лыжники Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Никита Денисов, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Константин Тиунов, Иван Якимушкин и Сергей Устюгов.

– Какие‑то изменения в вашей группе запланированы?

– Да, изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов.

– Фамилии озвучите?

– По традиции фамилии не озвучу, пока состав группы не будет утвержден, – сказал Сорин.