Виктория Сливко: «Коростелев и Непряева достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира. Сейчас как-то хаять, обижать их – я считаю это неправильным»

Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко считает, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева достойно провели международный сезон.

«Сейчас очень много в интернете вижу противостояний – и болельщики обсуждают, и все-все-все, что Дарья с Савелием вернулись на российскую арену и где-то уступали нашим спортсменам-лидерам, и что кто-то выступил лучше. Судить так не совсем правильно. <…>

Они там делали все от них возможное, и сейчас их как-то хаять, обижать – я считаю это неправильным. Нужно ребят поддержать – они большие молодцы, достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира.

Я очень внимательно и пристально следила за ребятами, они молодцы, показали, что мы можем бороться за лидирующие позиции. Савелий – красавчик просто, заехал в топ-3 на Кубке мира, достойно боролся и на Олимпийских играх», – отметила Сливко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Елена Вяльбе: «Большунову надо идти в сезон с новыми мыслями и тренироваться, чтобы через четыре года доказать свое величие»
7 апреля, 08:40
Савелий Коростелев: «Вся ответственность, весь негатив на нас с Непряевой. Но мне хейт никогда не мешал»
1 апреля, 09:05
Елена Вяльбе: «Общались со Свищевым на тему, как начинать и продолжать контакты с FIS. У него есть новые идеи»
1 апреля, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
Юрий Бородавко: «Выступление Коростелева на Олимпийских играх было вполне достойным»
сегодня, 16:28
Юрий Бородавко: «Сезон для Большунова завершен на мажорной ноте. Он традиционно хорошо провел вторую половину сезона»
сегодня, 16:13
Карлссон назвала вероятность того, что завершит карьеру в 2027-м: «50 на 50. В моей голове прямо сейчас я завершаю. Но я могу передумать очень быстро»
сегодня, 13:15
Большунов и Червоткин получили предупреждения за срезание дистанции в марафоне на 70 км в Мончегорске
сегодня, 11:51
Хорошилов станет тренером мужской сборной России по горным лыжам
сегодня, 11:26
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й
сегодня, 09:54
В Магадане открыли стадион имени Елены Вяльбе
сегодня, 06:33
Дарья Непряева: «На последних этапах Кубка мира с нами уже стали считаться»
сегодня, 06:27
«Внутренний ребенок счастлив. Наружный, кстати, тоже». Коростелев посетил Диснейленд в Париже
вчера, 20:42Фото
Коростелев о Большунове: «То, что наше соперничество приковывает внимание зрителей, уже хорошо. В будущем по итогам карьер решим, кто был лучше»
вчера, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем