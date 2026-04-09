Виктория Сливко: «Коростелев и Непряева достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира. Сейчас как-то хаять, обижать их – я считаю это неправильным»

Сливко: Коростелев и Непряева достойно представляли лыжные гонки на Олимпиаде.

Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко считает, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева достойно провели международный сезон.

«Сейчас очень много в интернете вижу противостояний – и болельщики обсуждают, и все-все-все, что Дарья с Савелием вернулись на российскую арену и где-то уступали нашим спортсменам-лидерам, и что кто-то выступил лучше. Судить так не совсем правильно. <…>

Они там делали все от них возможное, и сейчас их как-то хаять, обижать – я считаю это неправильным. Нужно ребят поддержать – они большие молодцы, достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира.

Я очень внимательно и пристально следила за ребятами, они молодцы, показали, что мы можем бороться за лидирующие позиции. Савелий – красавчик просто, заехал в топ-3 на Кубке мира, достойно боролся и на Олимпийских играх», – отметила Сливко.