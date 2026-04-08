Юрий Бородавко: «Одна из главных черт характера Большунова заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость»

Бородавко: Большунов тотально не любит несправедливость, просто не переносит.

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко высказался о характере трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

— В интервью, которое я брала у вас два или три года назад, вы отметили, что Большунов становится более открытым, и это идет ему на пользу. Сейчас же меня не покидает ощущение, что Александр не просто максимально от всех закрылся, но порой намеренно идет на какие‑то обострения, черпая энергию из отрицательных эмоций. Видит, что сильно раздражает собой окружающих, и это словно придает ему какую‑то дополнительную внутреннюю мотивацию.

— Вы даже не представляете, насколько это не соответствует истине! Я бы сказал, диаметрально.

— Но вы же сами видите, что ваш подопечный порой наживает себе врагов, что называется, на ровном месте.

— Отчасти я понимаю причину. Саша — очень эмоциональный человек и не всегда умеет реагировать на какие‑то вещи грамотно и продуманно. Когда в нем все бурлит, ему бывает банально сложно справиться с той внутренней энергией, которая из него просто прет. Одна из главных черт его характера заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость — просто на дух не переваривает! В его понимании все должно быть по‑честному — неважно, на лыжне или вне ее. Другого он не приемлет.

В то же самое время даже на Сахалине бросалось в глаза: Большунов идет со стадиона — с тренировки или после гонки — и его постоянно окружают человек 20—30. И просто отовсюду летит: «Саша, мы тебя любим! Саша, ты лучший!» Знаю, что многие специально приезжают на соревнования только ради того, чтобы взять у Большунова автограф, сфотографироваться с ним. Ни у одного другого спортсмена нет такой популярности — это очевидно. Вот этой энергией всеобщей любви Саша и питается.

— Для него важно, чтобы его любили?

— Конечно. Если вы обращали внимание, он едва ли не единственный спортсмен, который не отказывает ни одному болельщику сфотографироваться, дать автограф — даже если на стадионе его ждут 200 человек. В этом плане он невероятно отзывчив.

Хотя, не спорю, много и таких, кто пытается прогнуть Сашу, хоть в чем‑то его сломать, радуется любой его неудаче, любому поводу сказать: «О, Большунов сломался! Большунов уже не тот, он уже не поднимется, никогда не будет прежним». А он встает и выигрывает, — сказал Бородавко.