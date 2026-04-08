  Юрий Бородавко: «Одна из главных черт характера Большунова заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость»
Юрий Бородавко: «Одна из главных черт характера Большунова заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость»

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко высказался о характере трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

— В интервью, которое я брала у вас два или три года назад, вы отметили, что Большунов становится более открытым, и это идет ему на пользу. Сейчас же меня не покидает ощущение, что Александр не просто максимально от всех закрылся, но порой намеренно идет на какие‑то обострения, черпая энергию из отрицательных эмоций. Видит, что сильно раздражает собой окружающих, и это словно придает ему какую‑то дополнительную внутреннюю мотивацию.

— Вы даже не представляете, насколько это не соответствует истине! Я бы сказал, диаметрально.

— Но вы же сами видите, что ваш подопечный порой наживает себе врагов, что называется, на ровном месте.

— Отчасти я понимаю причину. Саша — очень эмоциональный человек и не всегда умеет реагировать на какие‑то вещи грамотно и продуманно. Когда в нем все бурлит, ему бывает банально сложно справиться с той внутренней энергией, которая из него просто прет. Одна из главных черт его характера заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость — просто на дух не переваривает! В его понимании все должно быть по‑честному — неважно, на лыжне или вне ее. Другого он не приемлет.

В то же самое время даже на Сахалине бросалось в глаза: Большунов идет со стадиона — с тренировки или после гонки — и его постоянно окружают человек 20—30. И просто отовсюду летит: «Саша, мы тебя любим! Саша, ты лучший!» Знаю, что многие специально приезжают на соревнования только ради того, чтобы взять у Большунова автограф, сфотографироваться с ним. Ни у одного другого спортсмена нет такой популярности — это очевидно. Вот этой энергией всеобщей любви Саша и питается.

— Для него важно, чтобы его любили?

— Конечно. Если вы обращали внимание, он едва ли не единственный спортсмен, который не отказывает ни одному болельщику сфотографироваться, дать автограф — даже если на стадионе его ждут 200 человек. В этом плане он невероятно отзывчив.

Хотя, не спорю, много и таких, кто пытается прогнуть Сашу, хоть в чем‑то его сломать, радуется любой его неудаче, любому поводу сказать: «О, Большунов сломался! Большунов уже не тот, он уже не поднимется, никогда не будет прежним». А он встает и выигрывает, — сказал Бородавко.

Что Большунову не выгодно, то он и считает "несправедливостью"...
"...он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость" ... в свой адрес.
А Вы несправедливость в свой адрес как переносите или не переносите всё же?
Всё что не по душе лично Большунову и ему не на пользу - то несправедливо. Ну, так он считает. Если соперник его обыграл - это несправедливо, не дал себя обогнать - тоже несправедливо. Справедливо только вешать Саше золотую медать на груть и всячески хвалить.
у него справедливость только в свою сторону ==он ВСЕГДА ПРАВ.
Теперь мы знаем, что справедливость - это бить со спины
Да завязывайте вы уже! Прям убил он Бакурова со спины! Чуть толкнул плечом, а тот неудачно упал! Не надо раздувать из этого цирк, как будто он в морду дал! Это спорт, эмоции … И ни в коем случае не оправдываю Большунова, так делать нельзя конечно, и его поведение порой как у маленького ребенка! Когда Устюгов палкой на лыжне ударил Большунова или Клэбо по щекам потрепал никто так не возмущался!
Ага, обойдетесь) не отстану. Должен же хоть кто-то работать совестью у циркача)
P. S. Утюг такое же быдло, как и циркач.
Подтверждаю, у нас в Тюмени, после гонки, награждений, интервью, оделся и пришёл к трибунам, со всеми пообщался, сфотографировался, шутил, улыбался, все болельщики были очень рады, как за такого парня не болеть...
Правильно Бородавко говорит, подтверждаю… на гонке Легкова Александр со всеми ребятами из маленького подмосковного городка приезжавших на гонку сфотографировался. Мне подруга рассказывала и фото ее ребенка с ним присылала… Будь здоров и силен чемпион, чтоб все хейтеры и недоброжелатели твои своей желчью поперхнулись. Простые люди Большунова любят и ценят его победы✊
Одним из главных черт является он сам.
Главная черта - это черта Победителя.
В финале ЧМ 2006 Зидан ударил головой в грудь Матерацци, это видел весь мир. Зидана удалили, Франция проиграла по пенальти, а потом весь мир узнал, что итальянец его спровоцировал, оскорбив то ли маму, то ли сестру...
Мы не знаем было или не было какой-то явной провокации, но видели, что Александр , не сдержавшись, прилюдно, на камеры ткнул другого спртсмена. Без повода такое вряд ли произойдет. Люди разные, у каждого своя правда. Иногда кого-то надо ставить на место, не все умеют это делать ювилирно. После этого случая никто из этих спортсменов на лыжне друг друга не задирал. Инцидент закрыт! Жизнь продолжается.
у вас с "географией" плохо - удар Зидана был не в грудь, а выше и он подошел к сопернику лицом к лицу, а не подло со спины .... разницу улавливаете?
А Вы смешной) Пересмотрела фрагмент с ударом! Если у меня плохо с географией, то у Вас с анатомией!
Не занял 1 место - не справедливость, можно не выйти на награждение. Посчитал (только по его мнению) что его подрезали/наступили на лыжу - не справедливость, можно зарядить со спины. Партнер по команде неудачно прошел этап - не справедливость Сашеньку медали лишили, можно и наорать а не поддержать ну итд. Справедливый Большунов )
Пруфанешь с поддержкой бомбежки?))
