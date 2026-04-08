Юрий Бородавко: «Почему бы не огласить, на какие препараты у Клэбо разрешение? Если выяснится, что они не дают преимущества, я первый буду кричать, что он гений»

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко призвал раскрыть данные о терапевтических исключениях 11-кратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клэбо. 

— На протяжении всего лыжного олимпийского турнира вы постоянно подчеркивали, что не надо чрезмерно превозносить достижения Клэбо. Вам не кажется, что звезда такого масштаба — это уже история не про национальность, а про достояние всего вида спорта, интерес к которому надо, наоборот, всячески приветствовать? Тем более при столь выдающемся результате, как тот, что норвежец показал в Милане?

— Смотрите сами: все время, что Клэбо бегает на международном уровне, вокруг него постоянно возникают разговоры о терапевтических исключениях. Это провоцирует постоянные спекуляции.

На этот счет высказался даже Мартин Сундбю: мол, для того чтобы оживить лыжные гонки, вернуть к ним интерес, нужно убрать все привилегии, которые есть у норвежской сборной, — разрешения на те или иные препараты и многое другое. Только тогда мы увидим достойную конкуренцию.

Почему бы, собственно, не предать огласке, на какие именно препараты Клэбо имеет разрешение? Если выяснится, что эти препараты не дают лыжнику никакого серьезного преимущества, я первый буду кричать, что он — величайший гений лыжных гонок, — сказал Бородавко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
Ну так-то это все верно. Подобная информация должна быть публичной.
Ответ БилльХансен
Ну так и про наших пусть говорит, в чем проблема?
Ответ Marky777
В том что я сказал не было разделения - наши, не наши. Все. Имеешь исключение - будь любезен опубликовать полный анамнез с данными исследований и диагнозом согласно МКБ.
Сундбю про разрешение на препараты ничего не говорил, Бородавко просто этого хочется.
Ответ Аркус
Голоса в голове.
Надо и все наши ТИ озвучить
Ответ $-AGROHIM-$
Надо вообще все озвучить
Ответ Guillermo
Давно пора
О, эпошник заголосил.
Было бы еще неплохо, чтобы Бородавко объяснил, каким образом Большунов через две недели после того, как с бронхитом лежал в больнице, смог россыпь медалей взять на ОИ в Корее. Видимо, чисто на гречке.
Ответ Насонов Дмитрий
Пусть начнет с Большунова. Пусть расскажут на что у него ТИ.
Ответ PSI_psi
Как будто про Клэбо есть другие варианты) ну и при прочих равных если оба на ТИ сидят, то розовощекий в попу дышит Болле обычно , значит у наших более продуктивная работа в этом плане
спроси у Легкова
Ответ Emma Nevskaia
Зачем у Легкова... Большунова его спортсмен. Пусть расскажет!
Ответ PSI_psi
Большунов за норвежцев отвечать не должен. Сами там разбирайтесь между собой.
Так Бородавко с Васильевым разговоры про ТИ и ведут. Пусть от РУСАДА потребует раскрыть, кому полсотни разрешений за три месяца выписали.
Ответ papadok
Про одно он знает точно. Большунова.
Пусть бородавочник предъявит неоспоримые доказательства того, что Клэбо что-то жрет, а не просто требует, чтобы "огласите весь список, пожалуйста"
Ответ Гранитный камушек в груди
Он договориься бородавка что его заминусуют
Ответ Гранитный камушек в груди
Дак всем проблема? Пусть начнет с Большунова. Пусть расскажут!
Так у Коростелева надо спросить,он же недавно сказал,что все данные в открытом доступе)
"...все время, что Клэбо бегает на международном уровне, вокруг него постоянно возникают разговоры о терапевтических исключениях...." эти разговоры ведет только ФЛГР и то не все я в основном это слышу от старшего тренера дисквалифицированного на пару лет в свое время и-за допинга спортсменов им тренирующих и фамилия его Бородавко. Да ссылка на Сундбю не соответствует действительности он ничего подобного не говорил , про привилегии да эта его фраза казалась совсем других привилегий. И конечно хотелось бы что бы Бородавко озвучил (опубликовал) весь список препаратов разрешенных лыжникам его группы и Большунова конечно тоже. Ю.В.Бородавко - выполните свое предложение с себя.
Начать сначала с медицинской карты Большунова, а затем вспомнить что есть такое понятие в правах человека как врачебная тайна и диагноза и препаратов (лечении).
Ответ NoN
Все должно быть открыто
Если не устраивает , никто не заставляет быть профессиональным спортсменом
Смотреть на бройлеров которые сидят на препаратах от СДВГ такое себе удовольствие
Ответ zzzeeerrrooo
Кому должно быть открыто?
Почему твои диагнозы не открывают соседям и клиентам, а спортсменов должны?
Врачебная тайна открыта ограниченному числу лиц, общей организации.
Недовольны работой этой организации - влияйте на деятельность этой организации.
Нет возможности влиять - жалобно и позорно скулите, десятилетиями, рыдая в кружке таких же скулящих
Материалы по теме
Савелий Коростелев: «Негатива от иностранцев нет. Ребята ждут, большинство только за, чтобы мы вернулись»
8 апреля, 06:22
Савелий Коростелев: «Клэбо достаточно открытый, уверенный в себе человек. У меня с ним было немного диалогов»
7 апреля, 06:27
Терентьев о том, почему не следит за международными стартами: «Не было интереса. Выпал из этого процесса»
3 апреля, 15:25
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Чемпионат России. Канева, Жамбалова, Царева, Гончарова, Шалабода, Евтягина пробегут классический масс-старт на 50 км
10 минут назад
Савелий Коростелев: «Не хватило лишнего месяца до Олимпиады. Необходимо было привыкнуть к скоростям, манере поведения в гонках – ко всему»
сегодня, 09:55
Савелий Коростелев: «Это уже свершившийся факт – возвращение российских лыжников началось, и обратно откатываться никто не планирует»
сегодня, 09:46
Михаил Дегтярев: «Олимпийский музей России – новый уникальный проект. Планируем реализовать его до конца года на ВДНХ»
сегодня, 07:28Фото
Коростелев о призовых за международные старты: «Надо еще найти способ, как получить эти деньги»
вчера, 09:42
Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»
вчера, 09:29
Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»
вчера, 09:14
Сорин о своей группе: «Изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов»
вчера, 08:03
Виктория Сливко: «Коростелев и Непряева достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира. Сейчас как-то хаять, обижать их – я считаю это неправильным»
вчера, 06:24
Юрий Бородавко: «Одна из главных черт характера Большунова заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость»
8 апреля, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем