Юрий Бородавко: «Почему бы не огласить, на какие препараты у Клэбо разрешение? Если выяснится, что они не дают преимущества, я первый буду кричать, что он гений»

Бородавко: почему бы не предать огласке, на какие препараты у Клэбо разрешение?.

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко призвал раскрыть данные о терапевтических исключениях 11-кратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клэбо.

— На протяжении всего лыжного олимпийского турнира вы постоянно подчеркивали, что не надо чрезмерно превозносить достижения Клэбо. Вам не кажется, что звезда такого масштаба — это уже история не про национальность, а про достояние всего вида спорта, интерес к которому надо, наоборот, всячески приветствовать? Тем более при столь выдающемся результате, как тот, что норвежец показал в Милане?

— Смотрите сами: все время, что Клэбо бегает на международном уровне, вокруг него постоянно возникают разговоры о терапевтических исключениях. Это провоцирует постоянные спекуляции.

На этот счет высказался даже Мартин Сундбю: мол, для того чтобы оживить лыжные гонки, вернуть к ним интерес, нужно убрать все привилегии, которые есть у норвежской сборной, — разрешения на те или иные препараты и многое другое. Только тогда мы увидим достойную конкуренцию.

Почему бы, собственно, не предать огласке, на какие именно препараты Клэбо имеет разрешение? Если выяснится, что эти препараты не дают лыжнику никакого серьезного преимущества, я первый буду кричать, что он — величайший гений лыжных гонок, — сказал Бородавко.