  • Савелий Коростелев: «Чему Большунов может научиться у меня? Стрессоустойчивости»
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов мог бы поучиться у него стрессоустойчивости.

— Твоя пикировка с Александром Большуновым добавила интереса к лыжным гонкам. Чувствуешь это?

— Конечно. Любое мое высказывание, любые слова Саши выйдут в публику. Как и любые действия. Но не я первый пошел в инфополе.

— Большунов первый начал цеплять?

— Не лично меня. Но озвучил реакцию на этот счет.

— Ты говорил, что у Большунова стоит поучиться тому, как он находит в себе мотивацию. А чему он может научиться у тебя?

— Стрессоустойчивости.

— Представим, что на следующую Олимпиаду едут Большунов и Коростелев. Они всех порвут?

— Отвечу на этот вопрос только через четыре года. Кто знает, в какой форме буду я, в какой будет Саша. Сейчас можем только загадывать, но не рискну отвечать, что будет к следующим Играм, — сказал Коростелев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Большунов
logoСавелий Коростелев
logoСпорт-Экспресс
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
23 комментария
Савелия постоянно спрашивают о Клэбо, о Большунове. А сам Савелий, его планы, его сильные/ слабые стороны, что он собирается усиливать/ исправлять, похоже, не особо интересуют журналистов. Т.е. Сам по себе Савелий не интересен? Задуматься бы спортсмену над этим.
Ответ Людмила Гвоздева
Комментарий скрыт
Ответ velesss
Комментарий скрыт
Вам вроде уже сказали,что Савелий через раз попадал на подиум в России,а Вы продолжаете свою мантрк про подиум в каждой гонке
Это в каком таком стрессе побывал этот ̶н̶е̶у̶м̶н̶ы̶й̶ стрессоустойчивый нейтрино?)
У Савелия слишком завышенная самоуверенность в себе – качество, которое которое показывает что человек имеет показную уверенность в себе, и играет роль уверенного в себе человека. Однако на самом деле такие люди оказываются очень неуверенными людьми с большим количеством комплексов. Медийность и болтовня на любые темы не пойдут Савелию на пользу, да и уважением такие люди не пользуются.
Что-то Савелий уж очень зациклился на Большунове. Понятно, что журналисты так или иначе выводят его на эту тему, но он и сам охотно отвечает. Медийка - хорошо, но нужно показывать и доказывать на лыжне, а не вот так
Для целого однократного призёра кубка мира - КОГО-ТО ОЧЕНЬ МНОГО
У Саши поучись всему надо и на лыжне быть на высоте, и главное языком он не чешет, а трудится.
Ответ GrafLisik
Комментарий скрыт
Ответ Александр Мыльников
Комментарий скрыт
Норвежский клоун уже тысячи раз навысказывался, А Александр за всё время только 2 коротких предложения сказал в ответ. Александр как раз молчун и никогда не лезет в медиа, вот у кого поучиться надо. А про цирк - верно подмечено. Парень одним словом всё поставил на место и поджог русофобов.
Баба, ты базарная, Савелушка!
Да у Коростылева даже и половины нет силы характера и твёрдости как у СанСаныча. СанСаныч со стержнем, а этот представляет собой слизень, да клоун-циркач. Вот и учись у великого Чемпиона, хотя трудно будет ему.
Это сказал человек, который пол часа думал, писать ли пост про Большунова в тг)))))
Самый нейтральный из самых нейтральных конечно та еще соя)
Как это он ещё не сказал, что Большунов не отберется на олимпиаду, а я буду главной звездой сборной.
Ответ Александр Панков
Комментарий скрыт
Материалы по теме
Коростелев о популярности: «Поклонниц стало чуть больше, чем ноль. До этого писали раз в месяц, теперь два-три раза»
8 апреля, 15:12
Коростелев о российских и международных стартах: «Для меня это как будто две разные реальности. Очень жду, когда они соединятся в одну»
8 апреля, 12:01
Коростелев о том, что Большунова называют сильнейшим в России: «Это субъективное мнение. У каждого своя правда. Но по медалям он неповторим»
8 апреля, 07:32
Рекомендуем
Главные новости
Большунов и Червоткин получили предупреждения за срезание дистанции в марафоне на 70 км в Мончегорске
сегодня, 11:51
Хорошилов станет тренером мужской сборной России по горным лыжам
сегодня, 11:26
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й
сегодня, 09:54
В Магадане открыли стадион имени Елены Вяльбе
сегодня, 06:33
Дарья Непряева: «На последних этапах Кубка мира с нами уже стали считаться»
сегодня, 06:27
«Внутренний ребенок счастлив. Наружный, кстати, тоже». Коростелев посетил Диснейленд в Париже
вчера, 20:42Фото
Коростелев о Большунове: «То, что наше соперничество приковывает внимание зрителей, уже хорошо. В будущем по итогам карьер решим, кто был лучше»
вчера, 19:22
Горнолыжник Александр Хорошилов завершил спортивную карьеру в 42 года
вчера, 12:48
FIS рассмотрит вопрос уменьшения квот для стран на Кубке мира
вчера, 11:45
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Гончарова победила в классическом масс-старте на 50 км, Жамбалова – 2-я, Царева – 3-я
вчера, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем