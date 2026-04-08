Савелий Коростелев: «Чему Большунов может научиться у меня? Стрессоустойчивости»
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов мог бы поучиться у него стрессоустойчивости.
— Твоя пикировка с Александром Большуновым добавила интереса к лыжным гонкам. Чувствуешь это?
— Конечно. Любое мое высказывание, любые слова Саши выйдут в публику. Как и любые действия. Но не я первый пошел в инфополе.
— Большунов первый начал цеплять?
— Не лично меня. Но озвучил реакцию на этот счет.
— Ты говорил, что у Большунова стоит поучиться тому, как он находит в себе мотивацию. А чему он может научиться у тебя?
— Стрессоустойчивости.
— Представим, что на следующую Олимпиаду едут Большунов и Коростелев. Они всех порвут?
— Отвечу на этот вопрос только через четыре года. Кто знает, в какой форме буду я, в какой будет Саша. Сейчас можем только загадывать, но не рискну отвечать, что будет к следующим Играм, — сказал Коростелев.
