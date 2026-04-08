  • Коростелев о популярности: «Поклонниц стало чуть больше, чем ноль. До этого писали раз в месяц, теперь два-три раза»
Коростелев о популярности: «Поклонниц стало чуть больше, чем ноль. До этого писали раз в месяц, теперь два-три раза»

Коростелев: поклонницы раньше писали раз в месяц, теперь два-три раза.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об отношении к своей популярности.

— Ты почувствовал, что твоя личная популярность выросла после Олимпиады?

— Это само собой разумеющееся. Олимпиада — это событие. Раньше, если ты отобрался на Игры, ты уже находишься на верхнем уровне среди спортсменов. К сожалению, у нас не было прямого отбора. Но и внимания было приковано больше — не так много российских спортсменов попало на Олимпиаду. От того и повышенное внимание к каждому.

— Что-то начало прилетать в директ? Стало больше поклонниц?

— Стало чуть больше, чем ноль, ха-ха. До этого писали раз в месяц. Теперь два-три раза!

— Что самое нелепое писали?

— Какая-то девушка предложила секс-марафон в 24 часа! Честно, тогда половину дня смеялся по поводу всего этого. Зато потом эта новость меня задолбала. Мне постоянно это скидывали. Друзья, знакомые и даже бабушка прислала!

— А как бабушка отреагировала на все это?

— Сказала: «Классно, морально разгрузились. Теперь давай настраивайся на гонку!»

— Ты ярко говоришь. С кого ты берешь пример в вопросах общения с медиа?

— Мне нравятся люди не из мира спорта, которые показывают себя на публике — они кайфуют от своих слов! Кто это — называть не буду. Скажу только, что это музыканты, предпочитающие эпатаж. Но у всего есть свои рамки, нужно чувствовать грань, — сказал Коростелев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoСпорт-Экспресс
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
Судя по фотографиям с одинцовской Лазутинки, Коростелев играет с собачкой Непряевой, как бы это странно ни звучало. Ему не до поклонниц.
Сава, будешь много трындеть и эти две убегут
Все понятно теперь о воспитании Коростылева и почему он таких вырос, прискорбно
