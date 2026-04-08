Филиппов о развитии ски-альпинизма в России: «Нужно повышать массовость и доступность этого вида спорта»

Никита Филиппов: нужно повышать массовость и доступность ски-альпинизма.

Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов рассказал, что нужно сделать для развития ски-альпинизма в России.

– Что нужно сделать в первую очередь, чтобы ски-альпинизм в России вышел на новый уровень?

– Нужно повышать массовость, чтобы конкуренция была выше. В Европе есть культура походов на склоны: все ходят на выходных кататься на лыжах, поднимаются в горы, потому что они там везде. Хотелось бы чуть видоизменить мышление русских людей, чтобы приезжали на склоны не просто спуститься пару раз вниз и потом вечером выпить алкоголь. Нужно повышать массовость и доступность этого вида спорта.

Стоит допустить катание на горнолыжных склонах ски-альпинистов, чтобы не выгоняли тех людей, кто хочет себя попробовать. Хотелось бы, чтобы хоть какой-то открытый склон выделили для этого. Тогда можно будет задумываться о вопросе своего снаряжения, а не заказывать из-за рубежа. Тем более сейчас с такими ценами и импортом это труднодоступно, – сказал Филиппов.