Филиппов о том, какие девушки ему нравятся: «Главное, чтобы была простая, добрая и не меркантильная. Можно сказать, из деревни»

Олимпийский призер Филиппов рассказал, какие какие девушки ему нравятся.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, какие девушки ему нравятся.

– Может, следует на первое свидание девушку приглашать в горы, а не в ресторан?

– Мне кажется, после этого девушку можно потерять. Надо смотреть, конечно, насколько мадам подготовленная. Если бы я повел девушку на свидание в горы, то мы бы больше не встретились, потому что она бы ныла постоянно.

– Стало ли больше сообщений в директе после успеха на Олимпиаде?

– Да, писали девушки. Бывшие спортсменки, да и просто бывшие (смеется)... Спрашивают, как дела у меня, и пишут: «Таким мужчиной стал».

– Как думаешь, бывшие пожалели о расставании?

– Конечно, пожалели, что такого красавчика упустили.

У меня в целом изменилось отношение к этому. Как только теряешь хватку и результаты становятся не теми, то сразу интерес к тебе падает и надо другим завлекать. Мне это в девушках не нравится. Хочется таких, которым это не важно.

– Какие девушки тебе нравятся?

– Во-первых, у меня есть девушка. Могут быть сделаны губы и грудь, мне это тоже нравится. Главное, чтобы была простая, добрая и не меркантильная. Можно сказать, из деревни, – сказал Филиппов.

– Давай вспомним, что писали Савелию Коростелеву на Олимпиаде. Порноактриса предлагала ему секс-марафон в случае завоевания медали. Какая реакция была бы у тебя, если бы тебе пришло такое предложение?

– Точно посмеялся бы. Поделился бы с корешем Андрюхой. Мой кореш мне говорил: «Никитос, если у тебя будут такие же предложения, ты их на меня перекидывай!» На самом деле, как я уже сказал, у меня есть девушка. Пригласил бы эту актрису к нам, что-нибудь втроем замутили бы, – добавил спортсмен.