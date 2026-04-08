  • Коростелев о российских и международных стартах: «Для меня это как будто две разные реальности. Очень жду, когда они соединятся в одну»
Коростелев о российских и международных стартах: «Для меня это как будто две разные реальности. Очень жду, когда они соединятся в одну»

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что надеется на допуск россиян с флагом и гимном.

– Если сравнивать опыт выступления на международных турнирах со внутрироссийскими соревнованиями, где, на ваш взгляд, состязаться сложнее?

– Само собой, на международных турнирах конкуренция выше, потому что там собраны лучшие атлеты изо всех стран. На данный момент это для меня как будто две разные реальности. Но я очень жду, когда они соединятся в одну и уже всей сборной мы сможем состязаться на международной арене.

– В отличие от наших атлетов на Олимпиаде, паралимпийцы вернулись домой с россыпью медалей. Следили ли вы за их выступлениями? Что для вас значат их успехи?

– Следил за новостями, радовался каждой медали. Ребята молодцы! Конечно, обидно, что их было еще меньше, чем олимпийцев. Они показали свой уровень. Даже до отстранения ребята были одними из лучших в мире, и я рад, что они сохранили уровень.

– Паралимпийцы впервые за 12 лет выступили на Играх под национальным флагом и гимном. Когда, по вашему мнению, ограничения могут быть сняты с россиян на Олимпиадах?

– Честно, не знаю. Но надеюсь, что это будет как можно скорее. И на ближайших чемпионатах мира и Олимпийских играх мы будем выступать уже с флагом и гимном.

– Среди тех, кто не получил нейтральный статус, оказался Александр Большунов. По вашей оценке, в его нынешних кондициях мог бы он претендовать на медали международных турниров?

– В его лучших кондициях, конечно, он был бы претендентом на медали в каждой гонке. Вопрос в том, в какой форме он подошел бы к Играм-2026, учитывая такой скорый и отчасти неожиданный допуск россиян, – сказал Коростелев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Газета.ru
11 комментариев
Горшочек, не вари! Это уже просто пытка, пытаться найти на ветке лыжи в спортсе адекватные спортивные новости... Приступ истерики наступает от фамилии Коростелев. Что вы делаете?
Если наступает приступ истерики - советую обратиться к неврологу
11 новостей на сайте с ответами Савелия на вопросы за последние 3 дня. Я всё понимаю - сезон кончился, нужно собирать последние сливки активности в лыжном разделе, но ведь надо и меру знать😄
"Вопрос в том, в какой форме он подошел бы к Играм-2026, учитывая такой скорый и отчасти неожиданный допуск россиян"
Ну что за чушь он несёт? Был бы нормальный допуск, Большунов был бы готов намного лучше, чем в конце сезона. Даже если бы в декабре получил нейтральный статус, то к ОИ был бы в форме.
Так а он о чем? Именно о том, что допуск был ненормальным.
Поэтому он отвечал Большунову "Пусть приезжает" и постоянно говорит о непобедимости и величии Клэбо при этом ненормальным допуске, не упоминая про недопуски.
Всем, жалующимся на слишком частые интервью Савелия и на его "болтливость" - не читайте! Нет ведь прочитают и завалят комментарии своим нытьем как им тяжело все это читать. Во что превртилась некогда нормальная лыжная ветка...
Как раз и не хотим читать. Хотим "нормальную лыжную ветку", как Вы пишете. Но где об этом сказать, точнее уже прокричать? Вот приходится под этими "новостями" ныть...
Савва, очень хочется, чтобы ты отказался на некоторое время от общения с журналистами. И сам отдохнёшь, и мы соскучимся по твоим исключительно спортивным результатам.
Соевонейтральный болтун все болтает и выставляет другим оценки. Плохо его мама воспитала, позор конечно.
