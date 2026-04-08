Коростелев о российских и международных стартах: «Для меня это как будто две разные реальности. Очень жду, когда они соединятся в одну»

Коростелев о российских и международных стартах: это две разные реальности.

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что надеется на допуск россиян с флагом и гимном.

– Если сравнивать опыт выступления на международных турнирах со внутрироссийскими соревнованиями, где, на ваш взгляд, состязаться сложнее?

– Само собой, на международных турнирах конкуренция выше, потому что там собраны лучшие атлеты изо всех стран. На данный момент это для меня как будто две разные реальности. Но я очень жду, когда они соединятся в одну и уже всей сборной мы сможем состязаться на международной арене.

– В отличие от наших атлетов на Олимпиаде, паралимпийцы вернулись домой с россыпью медалей. Следили ли вы за их выступлениями? Что для вас значат их успехи?

– Следил за новостями, радовался каждой медали. Ребята молодцы! Конечно, обидно, что их было еще меньше, чем олимпийцев. Они показали свой уровень. Даже до отстранения ребята были одними из лучших в мире, и я рад, что они сохранили уровень.

– Паралимпийцы впервые за 12 лет выступили на Играх под национальным флагом и гимном. Когда, по вашему мнению, ограничения могут быть сняты с россиян на Олимпиадах?

– Честно, не знаю. Но надеюсь, что это будет как можно скорее. И на ближайших чемпионатах мира и Олимпийских играх мы будем выступать уже с флагом и гимном.

– Среди тех, кто не получил нейтральный статус, оказался Александр Большунов. По вашей оценке, в его нынешних кондициях мог бы он претендовать на медали международных турниров?

– В его лучших кондициях, конечно, он был бы претендентом на медали в каждой гонке. Вопрос в том, в какой форме он подошел бы к Играм-2026, учитывая такой скорый и отчасти неожиданный допуск россиян, – сказал Коростелев.