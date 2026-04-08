  • Савелий Коростелев: «Губерниев – мастер своего дела. Хотел бы как можно чаще видеть его на лыжных гонках»
Савелий Коростелев: «Губерниев – мастер своего дела. Хотел бы как можно чаще видеть его на лыжных гонках»

Коростелев: хотел бы как можно чаще видеть Губерниева на лыжных гонках.

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что хотел бы чаще видеть комментатора Дмитрия Губерниева на соревнованиях по лыжным гонкам.

Дмитрий Свищев назначен руководителем Ассоциации лыжных видов спорта России. Есть ли у вас ожидания и надежды на позитивные перемены в связи с такой реорганизацией? Что, по вашему мнению, Елена Вяльбе сможет привнести в новом статусе?

– Он – новое лицо в лыжном спорте. В любом случае я ожидаю только положительных изменений и надеюсь, что все будет замечательно. А Елена Валерьевна останется руководителем лыжных гонок. Поэтому думаю, что права и обязанности Елены Валерьевны сильно не поменяются, все останется примерно так, как есть сейчас.

– На пост главы Ассоциации претендовал Дмитрий Губерниев, который является в том числе помощником министра спорта. Справился бы он с такой задачей?

– Я с самого начала считал, что это пиар-ход. Он был бы очень хорошим с точки зрения популяризации лыжных гонок в медиа. Но я не был уверен, что Дмитрий займет этот пост, потому что у него еще очень много различных обязанностей, которые было бы тяжело совмещать.

– Губерниев позиционирует себя как эксперта во многих видах спорта, хотя основным его профилем остается биатлон. Было бы вам интересно, если бы он регулярно комментировал лыжи? Насколько, по-вашему, он и другие комментаторы могут влиять на популяризацию тех или иных видов спорта?

– Губерниев – мастер своего дела. Я бы лично хотел его видеть как можно чаще на лыжных гонках. Он хорошо разбирается в разных видах спорта, поэтому может комментировать, наверное, все. Как минимум у него большой опыт в этом деле и приспособиться к новому виду спорта ему не составит труда, – сказал Коростелев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Газета.ru
Интересно, а Савелия не смущает что губа неоднократно поливал грязью и оскорблял его тренера Сорина и всю федерацию лыж. Пора уже начать немножко разбираться в людях и прекратить поддерживать такое гавно как губернев. А в лыжах и так полно хороших комментаторов которые с удовольствием комментируют лыжи и неплохо разбираются в них. Губернев до смерти не нужен как комментатор в лыжах, всё-таки хочется смотреть лыжи со звуком.
Ещё и в лыжах наслаждаться? Спасибо, не надо!
Знатный подлиз...
М_да; я очень разочарован честно говоря, этим разговорчивым мальчиком.
Клэбо и Губерниев как кумиры. Такое комментировать - только портить
Ответ Leo Bonart
Клэбо и Губерниев как кумиры. Такое комментировать - только портить
+
Савва, вот сейчас совсем не хочется тебя поддержать.
Не дружи с плохими людьми, не общайся с ними, обходи стороной.
Этот Губерниев и тебя в своё г..но затянет, не дай боХ.
Савва, вот сейчас совсем не хочется тебя поддержать. Не дружи с плохими людьми, не общайся с ними, обходи стороной. Этот Губерниев и тебя в своё г..но затянет, не дай боХ.
Всё больше хочется видеть Савелия как молодого успешного лыжника с большим потенциалом, и всё меньше наблюдать в медийном поле.
В возрасте Савелия пора уже в людях разбираться((
Это какой-то маразм, открываешь новости, а там Коростелев , каждый божий день..как раньше Максимка Галкин на ТВ...хочется сразу выйти из ленты..ну сколько можно, одно и тоже мусолить...
Это какой-то маразм, открываешь новости, а там Коростелев , каждый божий день..как раньше Максимка Галкин на ТВ...хочется сразу выйти из ленты..ну сколько можно, одно и тоже мусолить...
ТАСС 9 апреля будет публиковать полный текст вью.Так что минимум еще завтра остатки напечатают все.Так нынче работает журналистика..
ТАСС 9 апреля будет публиковать полный текст вью.Так что минимум еще завтра остатки напечатают все.Так нынче работает журналистика..
Я думаю это его сильно характеризует.
Господи, закройте рот этому младенцу😠😠😠несет чушь на уровне своих сопливых подписчиц, вообще не разбирающихся в лыжах, но пищащих от одного вида его мускулов…мозгов с булавочную головку и все на продажу😣…фу…
