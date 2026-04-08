Савелий Коростелев: «Губерниев – мастер своего дела. Хотел бы как можно чаще видеть его на лыжных гонках»

Коростелев: хотел бы как можно чаще видеть Губерниева на лыжных гонках.

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что хотел бы чаще видеть комментатора Дмитрия Губерниева на соревнованиях по лыжным гонкам.

– Дмитрий Свищев назначен руководителем Ассоциации лыжных видов спорта России. Есть ли у вас ожидания и надежды на позитивные перемены в связи с такой реорганизацией? Что, по вашему мнению, Елена Вяльбе сможет привнести в новом статусе?

– Он – новое лицо в лыжном спорте. В любом случае я ожидаю только положительных изменений и надеюсь, что все будет замечательно. А Елена Валерьевна останется руководителем лыжных гонок. Поэтому думаю, что права и обязанности Елены Валерьевны сильно не поменяются, все останется примерно так, как есть сейчас.

– На пост главы Ассоциации претендовал Дмитрий Губерниев, который является в том числе помощником министра спорта. Справился бы он с такой задачей?

– Я с самого начала считал, что это пиар-ход. Он был бы очень хорошим с точки зрения популяризации лыжных гонок в медиа. Но я не был уверен, что Дмитрий займет этот пост, потому что у него еще очень много различных обязанностей, которые было бы тяжело совмещать.

– Губерниев позиционирует себя как эксперта во многих видах спорта, хотя основным его профилем остается биатлон. Было бы вам интересно, если бы он регулярно комментировал лыжи? Насколько, по-вашему, он и другие комментаторы могут влиять на популяризацию тех или иных видов спорта?

– Губерниев – мастер своего дела. Я бы лично хотел его видеть как можно чаще на лыжных гонках. Он хорошо разбирается в разных видах спорта, поэтому может комментировать, наверное, все. Как минимум у него большой опыт в этом деле и приспособиться к новому виду спорта ему не составит труда, – сказал Коростелев.