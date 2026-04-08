Савелий Коростелев: «Губерниев – мастер своего дела. Хотел бы как можно чаще видеть его на лыжных гонках»
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что хотел бы чаще видеть комментатора Дмитрия Губерниева на соревнованиях по лыжным гонкам.
– Дмитрий Свищев назначен руководителем Ассоциации лыжных видов спорта России. Есть ли у вас ожидания и надежды на позитивные перемены в связи с такой реорганизацией? Что, по вашему мнению, Елена Вяльбе сможет привнести в новом статусе?
– Он – новое лицо в лыжном спорте. В любом случае я ожидаю только положительных изменений и надеюсь, что все будет замечательно. А Елена Валерьевна останется руководителем лыжных гонок. Поэтому думаю, что права и обязанности Елены Валерьевны сильно не поменяются, все останется примерно так, как есть сейчас.
– На пост главы Ассоциации претендовал Дмитрий Губерниев, который является в том числе помощником министра спорта. Справился бы он с такой задачей?
– Я с самого начала считал, что это пиар-ход. Он был бы очень хорошим с точки зрения популяризации лыжных гонок в медиа. Но я не был уверен, что Дмитрий займет этот пост, потому что у него еще очень много различных обязанностей, которые было бы тяжело совмещать.
– Губерниев позиционирует себя как эксперта во многих видах спорта, хотя основным его профилем остается биатлон. Было бы вам интересно, если бы он регулярно комментировал лыжи? Насколько, по-вашему, он и другие комментаторы могут влиять на популяризацию тех или иных видов спорта?
– Губерниев – мастер своего дела. Я бы лично хотел его видеть как можно чаще на лыжных гонках. Он хорошо разбирается в разных видах спорта, поэтому может комментировать, наверное, все. Как минимум у него большой опыт в этом деле и приспособиться к новому виду спорта ему не составит труда, – сказал Коростелев.
