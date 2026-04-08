Ски-альпинист Филиппов: «Всем футболистам было бы полезно отойти от медийной, денежной жизни в пользу результата»
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме и болельщик «Спартака» Никита Филиппов считает, что футболистам было бы полезно отойти от медийной жизни.
– Чего не хватает футболистам для более успешного результата?
– Всем футболистам было бы полезно отойти от медийной, денежной жизни в пользу результата. Стоит уехать в горы без связи, денег, девушек и других отвлекающих факторов.
Собственно, я так перед Олимпиадой тоже делал. Отец сказал, чтобы не было никакого общения с прессой. За пару дней до Олимпийских игр я вообще телефон выключил, – сказал Филиппов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
7 комментариев
Никите я бы тоже посоветовал выбрать нормальный традиционный спорт, а не беготню с лыжами и рюкзачком в гору, более лютой чуши и придумать нельзя, да еще эти веселые старты видом спорта обозвать, у горных лыж там тьма дисциплин.
Да уж, даже пляжный волейбол превзошел по нелепости - там хоть красивые девушки в бикини на красивом фоне красиво прыгают и падают…
а тренироваться тоже в горах:)или в отпуск летом в горы уехать он имеет ввиду))))?
Полезно, но нереально
