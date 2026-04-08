Ски-альпинист Филиппов: «Всем футболистам было бы полезно отойти от медийной, денежной жизни в пользу результата»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме и болельщик «Спартака» Никита Филиппов считает, что футболистам было бы полезно отойти от медийной жизни.

– Чего не хватает футболистам для более успешного результата?

– Всем футболистам было бы полезно отойти от медийной, денежной жизни в пользу результата. Стоит уехать в горы без связи, денег, девушек и других отвлекающих факторов.

Собственно, я так перед Олимпиадой тоже делал. Отец сказал, чтобы не было никакого общения с прессой. За пару дней до Олимпийских игр я вообще телефон выключил, – сказал Филиппов.