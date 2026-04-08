Егор Сорин: «Результаты Коростелева на Олимпиаде обнадежили, он выступил на хорошую твердую четверку»

Сорин на четверку оценил выступление Коростелева на Олимпиаде.

Тренер Егор Сорин оценил выступление Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 в Милане.

Лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне.

– Сезон получился длинным, продуктивным, но были и негативные моменты.

– Самый позитивный момент – Олимпийские игры?

– Здорово, что поехали. Результаты Савелия обнадежили, он выступил на хорошую твердую четверку. Перед Олимпийскими играми четвертое и пятое места посчитали бы очень хорошим результатом, но так как соревнования складывались, какие возможности у Савелия были для завоевания медали, все говорит о том, что был шанс отработать на отлично.

– Какие планы на будущий сезон?

– Будем готовиться к выступлению на международной арене, а получится и у кого получится или нет, жизнь покажет, – рассказал Сорин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Егор Сорин
Савелий Коростелев
лыжные гонки
сборная России (лыжные гонки)
Олимпиада-2026
Болтун и лицемер Савка
Осталось ещё моральные качества Коростелеву подтянуть, а то позор же
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Если бы у Большунова было 1,5 месяца на подготовку, то он бы конкурировал с Клэбо на Олимпиаде»
1 апреля, 06:19
Савелий Коростелев: «Клэбо сейчас достиг такого уровня, который сложно переплюнуть. Его победит только время»
26 марта, 08:10
Сервисмен Уфтиков о подготовке лыж без фтора: «Не хватило времени, чтобы попробовать все варианты. Возможно, что‑то могло сработать лучше»
25 марта, 08:28
Рекомендуем
Главные новости
Юрий Бородавко: «Выступление Коростелева на Олимпийских играх было вполне достойным»
сегодня, 16:28
Юрий Бородавко: «Сезон для Большунова завершен на мажорной ноте. Он традиционно хорошо провел вторую половину сезона»
сегодня, 16:13
Карлссон назвала вероятность того, что завершит карьеру в 2027-м: «50 на 50. В моей голове прямо сейчас я завершаю. Но я могу передумать очень быстро»
сегодня, 13:15
Большунов и Червоткин получили предупреждения за срезание дистанции в марафоне на 70 км в Мончегорске
сегодня, 11:51
Хорошилов станет тренером мужской сборной России по горным лыжам
сегодня, 11:26
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл классический масс-старт на 70 км, Червоткин – 2-й, Семиков – 3-й
сегодня, 09:54
В Магадане открыли стадион имени Елены Вяльбе
сегодня, 06:33
Дарья Непряева: «На последних этапах Кубка мира с нами уже стали считаться»
сегодня, 06:27
«Внутренний ребенок счастлив. Наружный, кстати, тоже». Коростелев посетил Диснейленд в Париже
вчера, 20:42Фото
Коростелев о Большунове: «То, что наше соперничество приковывает внимание зрителей, уже хорошо. В будущем по итогам карьер решим, кто был лучше»
вчера, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем