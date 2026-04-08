Егор Сорин: «Результаты Коростелева на Олимпиаде обнадежили, он выступил на хорошую твердую четверку»

Тренер Егор Сорин оценил выступление Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 в Милане.

Лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне.

– Сезон получился длинным, продуктивным, но были и негативные моменты.

– Самый позитивный момент – Олимпийские игры?

– Здорово, что поехали. Результаты Савелия обнадежили, он выступил на хорошую твердую четверку. Перед Олимпийскими играми четвертое и пятое места посчитали бы очень хорошим результатом, но так как соревнования складывались, какие возможности у Савелия были для завоевания медали, все говорит о том, что был шанс отработать на отлично.

– Какие планы на будущий сезон?

– Будем готовиться к выступлению на международной арене, а получится и у кого получится или нет, жизнь покажет, – рассказал Сорин.