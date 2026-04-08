Коростелев о том, что Большунова называют сильнейшим в России: «Это субъективное мнение. У каждого своя правда. Но по медалям он неповторим»
Российский лыжник Савелий Коростелев оценил мнение о том, что Александр Большунов сильнейший в России.
– Сейчас был этап в Кировске, где ты уступил Большунову в очной борьбе. С чем это связано?
– Если брать язык фактов, то в этом году так получилось, да. Не знаю, с чем это связать. Если брать российскую часть сезона, то у меня получилось хорошее начало. Я там из пяти гонок не проиграл ни одной до отъезда. Потом после приезда Саша подготовился лучше и там выиграл он.
– Тот же Дмитрий Губерниев говорил, что Большунов сильнейший российский лыжник. Ты согласен?
– Это субъективное мнение. У каждого своя правда.
– Не обидно?
– Нет. Саша по медалям сейчас является неповторимым спортсменом. Это мнение имеет место. Почему нет? – рассказал Коростелев.
Большунов – царь горы: крикнул в спину Коростелеву и умчал от него в подъем
А по Большунову "своя правда" важнее реальных результатов среди всех сильнейших в стране.
Наглядная иллюстрация, что в группе Сорина никакой антипатии к Большунову нет
Это не мнение- а абсолютный факт.
Кировск, I этап мужчины, 15 км, свободный стиль
1 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
11 БОЛЬШУНОВ Александр
Кировск, I этап мужчины, спринт, свободный стиль
9 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
12(dq) БОЛЬШУНОВ Александр
Кировск, I этап мужчины, 15 км, классический стиль
13 БОЛЬШУНОВ Александр
dnf КОРОСТЕЛЕВ Савелий
Тюмень, II этап мужчины, 10 км, свободный стиль
1 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
Тюмень, II этап мужчины, спринт, классический стиль
3 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
Тюмень, II этап мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
1 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
2 БОЛЬШУНОВ Александр
И в принципе, он прав. Так же как в Кировске недавно Большой над Сынком одержал вверх 5-1, так и здесь 1-5 в пользу Саввы.