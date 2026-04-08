  • Коростелев о том, что Большунова называют сильнейшим в России: «Это субъективное мнение. У каждого своя правда. Но по медалям он неповторим»
Коростелев о том, что Большунова называют сильнейшим в России: «Это субъективное мнение. У каждого своя правда. Но по медалям он неповторим»

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил мнение о том, что Александр Большунов сильнейший в России.

– Сейчас был этап в Кировске, где ты уступил Большунову в очной борьбе. С чем это связано?

– Если брать язык фактов, то в этом году так получилось, да. Не знаю, с чем это связать. Если брать российскую часть сезона, то у меня получилось хорошее начало. Я там из пяти гонок не проиграл ни одной до отъезда. Потом после приезда Саша подготовился лучше и там выиграл он.

– Тот же Дмитрий Губерниев говорил, что Большунов сильнейший российский лыжник. Ты согласен?

– Это субъективное мнение. У каждого своя правда.

– Не обидно?

– Нет. Саша по медалям сейчас является неповторимым спортсменом. Это мнение имеет место. Почему нет? – рассказал Коростелев.

Большунов – царь горы: крикнул в спину Коростелеву и умчал от него в подъем

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Странный подход, однако, тут субъективное, а там с Клебо, считаем по медалям? Тут играем, тут не играем, а здесь рыбу заворачивали?
Ответ Anouck
Ну с Савелием все давно понятно
Ответ Anouck
И там, и там субъективное, только для Клэбо натягиваем комплиментарное, а для Большунова обесцениваем железобетонное.
То есть про Клэбо Савелий ссылается на сухую статистику, начисто забывая, что добыта она на водокачках.
А по Большунову "своя правда" важнее реальных результатов среди всех сильнейших в стране.
Наглядная иллюстрация, что в группе Сорина никакой антипатии к Большунову нет
Ответ Leo Bonart
Комментарий скрыт
Ответ Leo Bonart
А причем здесь группа Сорина? У того же Ардашева антипатия разве?
Те, кто были недовольны Степановой, теперь могут наслаждаться бриллиантами мыслей Коростелева
" Это мнение имеет место."
Это не мнение- а абсолютный факт.
Ответ Ересиарх
думаю, что Савелий имеет ввиду Ардашева. Жёлтая майка сильнейшего в России у него, как не крути.
Ответ SeaGrey
кому нужны зеленые синие желтые майки, если слиты все основные старты где по настоящему разыгрываются медали? Кому нужна форма в начале сезона при наличии значимого ГС в конце сезона? Пролет мимо медалей (даже при наличии желтых маек и первого места в рейтинге)- это свидетельство ошибочной подготовки или вообще неправильной подготовки. Любой атлет променяет первую строчку в рейтинге на медаль с ГС, это настолько очевидно, что по моему тут вообще не о чем писать. А если Коростелев этого не понимает, то тем хуже для него. Но на самом деле он все прекрасно понимает, но продолжает заниматься провокациями.
у Савелия какие-то постоянно странные высказывания и двойные стандарты... таких в народе называют "полупокерами"
Надо посчитать результаты Большунова на кубках мира и олимпиадах, да и в России на главных стартах и сравнить с достижениями Савелия, одна бронзовая медалька за весь сезони и то на спаде формы готовности лыжников из других стран. Вот отсюда и видно как может ли Савелий мыслить про субъективное, да и вообще знает ли он смысл этого слова. Ему надо учиться, учиться и ещё раз учиться, больше тренироваться и не разводить болтовню, иначе так и останется недоразвитым и самым болтливым "лыжником". Если посмотреть историю Российских лыж Савелий наверное самый, самый болтливый ...
Просто самолюбивому Савелию обидно, что Большунов его за серьезного соперника не воспринимает. Да и вообще не воспринимает (не так как Бакурова, но и не сильно выше), пока все ему поют дифирамбы о великом 4-м месте на ОИ, тот лишний раз даже имени его не упоминает)) Но зато Большунов воспринимает Клэбо. И через миллиард упоминаний Клэбо Коростелев пытается отыграться за свою обиду. А вот "Клэбо забирает 6/6, а ты в это время бегаешь в Ульяновске/Кировске и пр. Беее. Лооох" (высовывает язык и растопыривает уши).
А когда это Савелий не проиграл ни одной гонки до отъезда? Нет, форма у него в начале сезона и впрямь была хорошая, но в Кировске выигрывали Ардашев, Семиков, Спицов, а не только Коростелев
Ответ Олег13
Большунову не проиграл имеет ввиду. Настолько вот он на нём зациклен, хотя ориентироваться надо на Клэбо.
Журналисты нашли очень говорящего лыжника. Ну… пусть. Остальные пока спокойно поработают.
Про какие 5 гонок подряд он не проиграл?)) Кто-то понял?) Интересный у него подсчет. Еще позабавило, что "В этом году так получилось". Финал в Кировске существует 3 сезона, все 3 выиграл Большунов, последние 2 сезона и вовсе 11/12 гонок. А так сказал, будто до этого выигрывал зачет))
Ответ Aiferon
Савва судя по всему настока зациклился на Большунове, что под победой подразумевает победу над Сан Санычем.
Кировск, I этап мужчины, 15 км, свободный стиль
1 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
11 БОЛЬШУНОВ Александр
Кировск, I этап мужчины, спринт, свободный стиль
9 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
12(dq) БОЛЬШУНОВ Александр
Кировск, I этап мужчины, 15 км, классический стиль
13 БОЛЬШУНОВ Александр
dnf КОРОСТЕЛЕВ Савелий
Тюмень, II этап мужчины, 10 км, свободный стиль
1 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
--------------------------------
Тюмень, II этап мужчины, спринт, классический стиль
3 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
--------------------------------
Тюмень, II этап мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
1 КОРОСТЕЛЕВ Савелий
2 БОЛЬШУНОВ Александр
И в принципе, он прав. Так же как в Кировске недавно Большой над Сынком одержал вверх 5-1, так и здесь 1-5 в пользу Саввы.
Ответ Gondeira
только Большунов все 5 выиграл, а Сава и 9 место за победу считает))
