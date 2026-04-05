  Сергей Ардашев: «Могу поставить себе за сезон пятерку. Но какие-то гонки не получались»
Сергей Ардашев: «Могу поставить себе за сезон пятерку. Но какие-то гонки не получались»

Ардашев: могу поставить себе пятерку за прошедший сезон.

Российский лыжник Сергей Ардашев заявил, что может поставить себе «отлично» за прошедший сезон.

Ардашев победил в общем зачете Кубка России. Вторым стал Александр Большунов, третьим – Илья Семиков. Сегодня Большунов одержал победу в коньковом масс‑старте в гору на 10 км в финале Кубка России, Ардашев финишировал 13‑м.

«Гора была жесткая. Начало далось легко, но потом ногу правую начало выключать. Но сегодня было намного легче, чем в другие годы. Более грамотно разложился.

Если честно, можно и пятерку поставить за сезон. Но какие‑то гонки не получались. Переболел на новый год, но сезон длинный. Вовремя болеть можно, как говорит тренер. Но было напряжно. Постепенно возвращался», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Отличный сезон Сергея Ардашева, молодец, а спады это норма, он же не робот
Молодец. Провел сезон ровно. В конце только чуть не хватило.
Оценку дадут болельщики,а тебе есть куда расти.Не расслабляйся.
Сергей молодец, я очень рад, что у него получилось найти своего тренера и перезапустить карьеру
Коростелев о призовых за международные старты: «Надо еще найти способ, как получить эти деньги»
сегодня, 09:42
Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»
сегодня, 09:29
Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»
сегодня, 09:14
Сорин о своей группе: «Изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов»
сегодня, 08:03
Виктория Сливко: «Коростелев и Непряева достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира. Сейчас как-то хаять, обижать их – я считаю это неправильным»
сегодня, 06:24
Юрий Бородавко: «Одна из главных черт характера Большунова заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость»
вчера, 16:34
Юрий Бородавко: «Почему бы не огласить, на какие препараты у Клэбо разрешение? Если выяснится, что они не дают преимущества, я первый буду кричать, что он гений»
вчера, 16:15
Савелий Коростелев: «Чему Большунов может научиться у меня? Стрессоустойчивости»
вчера, 15:19
Коростелев о популярности: «Поклонниц стало чуть больше, чем ноль. До этого писали раз в месяц, теперь два-три раза»
вчера, 15:12
Филиппов о развитии ски-альпинизма в России: «Нужно повышать массовость и доступность этого вида спорта»
вчера, 13:20
Ко всем новостям
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
