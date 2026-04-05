Сергей Ардашев: «Могу поставить себе за сезон пятерку. Но какие-то гонки не получались»
Российский лыжник Сергей Ардашев заявил, что может поставить себе «отлично» за прошедший сезон.
Ардашев победил в общем зачете Кубка России. Вторым стал Александр Большунов, третьим – Илья Семиков. Сегодня Большунов одержал победу в коньковом масс‑старте в гору на 10 км в финале Кубка России, Ардашев финишировал 13‑м.
«Гора была жесткая. Начало далось легко, но потом ногу правую начало выключать. Но сегодня было намного легче, чем в другие годы. Более грамотно разложился.
Если честно, можно и пятерку поставить за сезон. Но какие‑то гонки не получались. Переболел на новый год, но сезон длинный. Вовремя болеть можно, как говорит тренер. Но было напряжно. Постепенно возвращался», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Отличный сезон Сергея Ардашева, молодец, а спады это норма, он же не робот
Молодец. Провел сезон ровно. В конце только чуть не хватило.
Оценку дадут болельщики,а тебе есть куда расти.Не расслабляйся.
Сергей молодец, я очень рад, что у него получилось найти своего тренера и перезапустить карьеру
