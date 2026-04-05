Елена Вяльбе: «Надеюсь, удастся пообщаться с руководством FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия на международных стартах»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об ожиданиях от конгресса Международной федерации лыжных видов (FIS).
— На конгрессе FIS будет выбран новый руководитель и новый Совет организации. У нас три голоса — все эти люди едут, я в этой же делегации. Там тоже есть борьба за место президента FIS, уже пять человек подали свою кандидатуру.
Я надеюсь, что удастся пообщаться с руководством и членами FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия представлена на международных стартах.
— Есть какие‑то перспективы?
— С учетом того, что Международный олимпийский комитет (МОК) оттаивает, международным организациям придется тоже оттаивать. Все‑таки все решения больше зависят от того, как ведет себя МОК. Сейчас много есть критики в адрес FIS, в частности, что касается лыжных гонок, а именно мужских соревнований, где нет конкуренции. Они из‑за этого теряют деньги и спонсоров. Также болельщики не так часто приходят смотреть.
Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане того, что потихоньку начнем возвращаться, — сказала Вяльбе.
Конгресс FIS пройдет в Белграде 8–11 июня.
"Я в этой же делегации"- вот это и пугает.
Простите, а разве не из "международных организаций" состоит МОК ? И как бы там глава МОК не раздувала щёки, если нижестоящие весомые члены скажут "нет", то придётся ей возвращать все свои "обяцанки", как говорится, "в обратный зад".
Это как в футболе - как бы там Венгрия, Словакия, Сербия не махали призывно хвостиками, если Англия, Франция, Испания, Нидерланды скажут своё жёсткое "Фе", то на ЧЕ фиг допустят. Ибо этих-то игнорировать никак не выйдет.
А в целом знаменитое и повсеместное "stand with Ukraine".