  • Елена Вяльбе: «Надеюсь, удастся пообщаться с руководством FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия на международных стартах»
Елена Вяльбе: «Надеюсь, удастся пообщаться с руководством FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия на международных стартах»

Вяльбе: я надеюсь, что удастся пообщаться с руководством и членами FIS.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об ожиданиях от конгресса Международной федерации лыжных видов (FIS).

— На конгрессе FIS будет выбран новый руководитель и новый Совет организации. У нас три голоса — все эти люди едут, я в этой же делегации. Там тоже есть борьба за место президента FIS, уже пять человек подали свою кандидатуру.

Я надеюсь, что удастся пообщаться с руководством и членами FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия представлена на международных стартах.

— Есть какие‑то перспективы?

— С учетом того, что Международный олимпийский комитет (МОК) оттаивает, международным организациям придется тоже оттаивать. Все‑таки все решения больше зависят от того, как ведет себя МОК. Сейчас много есть критики в адрес FIS, в частности, что касается лыжных гонок, а именно мужских соревнований, где нет конкуренции. Они из‑за этого теряют деньги и спонсоров. Также болельщики не так часто приходят смотреть.

Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане того, что потихоньку начнем возвращаться, — сказала Вяльбе.

Конгресс FIS пройдет в Белграде 8–11 июня.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Ой как заговорила . А где угрозы,где б-ба на Лондон?!
Ответ Д O Б P Ы Й
Ой как заговорила . А где угрозы,где б-ба на Лондон?!
Комментарий скрыт
Ответ Растин Кол
Комментарий скрыт
А точно американцы ? Вроде фашисткая Германия собиралась, но к счастью не успела создать ядерное до конца ВОВ.
Я вот не общался, но могу и так сказать, какие у них мысли. Кажется, кто-то тут прикидывается глупой нерпой
Нет у них никаких своих мыслей на этот счет. У них есть только директивы сверху.
Ответ Rygeek
Нет у них никаких своих мыслей на этот счет. У них есть только директивы сверху.
Зачем вы так Вяльбе обижаете?🤔 она же не Журова какая-то
Ответ M P
Зачем вы так Вяльбе обижаете?🤔 она же не Журова какая-то
Вяльбе уже давно не в совете ФИС, изучайте лучше методички.
А это у работников Ходорковского такая методичка упоминать бомбы, как только речь заходит о Вяльбе?)))
Ответ Растин Кол
А это у работников Ходорковского такая методичка упоминать бомбы, как только речь заходит о Вяльбе?)))
А что им ещё упоминать? Всё остальное Вяльбе красит
Ответ Растин Кол
А это у работников Ходорковского такая методичка упоминать бомбы, как только речь заходит о Вяльбе?)))
Ну. Сама виновата.
А почему здесь так за Лондон горой стоят? Ну предложила, на то наверное основания были. Лондон к лыжам вообще какое отношение имеет? Или это российский город, чтобы так переживать?
Ответ Guillermo
А почему здесь так за Лондон горой стоят? Ну предложила, на то наверное основания были. Лондон к лыжам вообще какое отношение имеет? Или это российский город, чтобы так переживать?
Почему за Лондон горой стоят? Так это элементарно, потому что из Лондона пишут свои комментарии 😊.
Ответ Вадим flanec
Почему за Лондон горой стоят? Так это элементарно, потому что из Лондона пишут свои комментарии 😊.
Или из Лондона деньги приходят на комментарии
Лен, из тебя переговорщик, как из Гаттузо тренер.
"Я в этой же делегации"- вот это и пугает.
Ответ Николай Ульянов
Лен, из тебя переговорщик, как из Гаттузо тренер. "Я в этой же делегации"- вот это и пугает.
Не в Лондон же летит
С учетом того, что Международный олимпийский комитет оттаивает, международным организациям придется тоже оттаивать.

Простите, а разве не из "международных организаций" состоит МОК ? И как бы там глава МОК не раздувала щёки, если нижестоящие весомые члены скажут "нет", то придётся ей возвращать все свои "обяцанки", как говорится, "в обратный зад".
Это как в футболе - как бы там Венгрия, Словакия, Сербия не махали призывно хвостиками, если Англия, Франция, Испания, Нидерланды скажут своё жёсткое "Фе", то на ЧЕ фиг допустят. Ибо этих-то игнорировать никак не выйдет.
Тут у многих безусловный рефлекс выработался: читаю про Вяльбе - пишу про бомбу
Ответ Guillermo
Тут у многих безусловный рефлекс выработался: читаю про Вяльбе - пишу про бомбу
айкью сорок четыре, потому у таких только инстинкты и рефлексы)
И вообще, Москву каждый день реально пытаются бомбить, и это спонсируют, а европейские спортсмены и федерации зачастую поддерживают. Что с языком у спортсовских пацифистов в этот момент? Где он спрятан?
Ответ Guillermo
И вообще, Москву каждый день реально пытаются бомбить, и это спонсируют, а европейские спортсмены и федерации зачастую поддерживают. Что с языком у спортсовских пацифистов в этот момент? Где он спрятан?
Че прям клебо финансирует с призовых?
Ответ КириллB
Че прям клебо финансирует с призовых?
Хуберт Хуркач, например, финансировал. Шоу из этого сделал.
А в целом знаменитое и повсеместное "stand with Ukraine".
А Свищева для чего взяли ?
Ответ sobakinvow
А Свищева для чего взяли ?
языками не владеет...
