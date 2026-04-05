Елена Вяльбе: «Надеюсь, удастся пообщаться с руководством FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия на международных стартах»

Вяльбе: я надеюсь, что удастся пообщаться с руководством и членами FIS.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об ожиданиях от конгресса Международной федерации лыжных видов (FIS).

— На конгрессе FIS будет выбран новый руководитель и новый Совет организации. У нас три голоса — все эти люди едут, я в этой же делегации. Там тоже есть борьба за место президента FIS, уже пять человек подали свою кандидатуру.

Я надеюсь, что удастся пообщаться с руководством и членами FIS. Может быть, узнаем, какие у них мысли о том, будет ли Россия представлена на международных стартах.

— Есть какие‑то перспективы?

— С учетом того, что Международный олимпийский комитет (МОК) оттаивает, международным организациям придется тоже оттаивать. Все‑таки все решения больше зависят от того, как ведет себя МОК. Сейчас много есть критики в адрес FIS, в частности, что касается лыжных гонок, а именно мужских соревнований, где нет конкуренции. Они из‑за этого теряют деньги и спонсоров. Также болельщики не так часто приходят смотреть.

Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане того, что потихоньку начнем возвращаться, — сказала Вяльбе.

Конгресс FIS пройдет в Белграде 8–11 июня.