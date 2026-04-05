Дарья Непряева: «Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна»

Непряева: подойдя к горе, я поняла, что неконкурентоспособна.

Лыжница Дарья Непряева оценила выступление в забеге на 10 км в гору в финале Кубка России в Кировске.

Победу одержала Алина Пеклецова, Непряева заняла восьмое место.

«Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна, ноги тяжелые и самочувствие. Я планировала пробовать и идти за Алиной. Но не мой день был.

Всех поздравляю с окончанием сезона. Сезон получился классным», — сказала Непряева.