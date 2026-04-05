Дарья Непряева: «Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна»
Лыжница Дарья Непряева оценила выступление в забеге на 10 км в гору в финале Кубка России в Кировске.
Победу одержала Алина Пеклецова, Непряева заняла восьмое место.
«Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна, ноги тяжелые и самочувствие. Я планировала пробовать и идти за Алиной. Но не мой день был.
Всех поздравляю с окончанием сезона. Сезон получился классным», — сказала Непряева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
А вообще про Дарью верно в комментах писали: всегда резво стартует, но не хватает до конца.
Надеюсь, будет расти и прибавлять. Желаю удачи!
На длинных дистанциях - ТОП-3.
На спринтах - ТОП-6.
+молодость за нее. Есчо может вырасти в любом компоненте.