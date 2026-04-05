  Дарья Непряева: «Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна»
Дарья Непряева: «Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна»

Лыжница Дарья Непряева оценила выступление в забеге на 10 км в гору в финале Кубка России в Кировске.

Победу одержала Алина Пеклецова, Непряева заняла восьмое место. 

«Подойдя к горе, я поняла, что сегодня не мой день, что я неконкурентоспособна, ноги тяжелые и самочувствие. Я планировала пробовать и идти за Алиной. Но не мой день был.

Всех поздравляю с окончанием сезона. Сезон получился классным», — сказала Непряева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Потратилась на спринте.
А вообще про Дарью верно в комментах писали: всегда резво стартует, но не хватает до конца.
Надеюсь, будет расти и прибавлять. Желаю удачи!
В смысле универсализма Непряева все равно остается №1 в РФ(если сеструха не вернется).
На длинных дистанциях - ТОП-3.
На спринтах - ТОП-6.
+молодость за нее. Есчо может вырасти в любом компоненте.
В арифметике, например
по моему мнению, по совокупности Непряева 4-я, плюс минус. Выше неё Степанова, Пеклецова, Крупицкая. Если все будут здоровы, следующий сезон будет мощным, даже без допуска на КМ. И у парней тоже кстати.
Даша стабильная, но не победительница. Всегда и везде будет чего-то не хватать. И именно в многодневках она будет высоко. Но, увы в лыжах нет Тур де Франс, Вуэльты или Джиро. Я понимаю, что Ната говорит о лучшей, чем сама, как о сестре, но пока мое дилетантское мнение другое.
Наталья первые медали на ОИ взяла в 26 лет, Даше только 23, у неё предостаточно времени чтобы прогрессировать.
какие 26, Наталья в Корее в 2018 брала бронзу, ей было 23
Алина очень серьезный боец, даже Ардашев в шоке от ее обьема тренировок, наверное тут не просто не смогла я…🤔
Когда же твой день то настанет☺️
Вот за Алиной и не нужно было идти. Быстро закислилась, а отдыхать негде. Алине гора очень подходит под её уникальную технику, она здесь впринципе недосягаема ни для кого.
На горе против Алины нет шансов в любой день, что не в твой, что в твой.
