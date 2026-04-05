Бородавко: Большунов уверенно победил — как в гонке в гору, так и в общем туре.

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко высказался о выступлении Александра Большунова в финале Кубка России.

Сегодня Большунов победил в забеге в гору на 10 км.

— Хорошая гонка со стороны Александра, уверенно победил — как в гонке в гору, так и в общем туре. Было приятно смотреть на него сегодня. Он любит гонки в подъем, они у него хорошо получается. Естественно, это все итог подготовки и тренировок, благодаря этому у него такое хорошее состояние.

— Как можно оценить выступление Большунова в целом в финале Кубка?

— Отлично провел соревнования. В пяти гонках из шести победил, показал уровень. Небольшой сбой случился в спринте, но это не так принципиально, — сказал Бородавко.

— После финала Кубка России у Большунова впереди гонка в Мончегорске на 70 км?

— Вопрос открытый. Если будет нормально себя чувствовать, то выступит. Пока непонятно, будет решать по состоянию и самочувствию, — добавил Бородавко.

Марафон в Мончегорске пройдет 12 апреля.