  • Юрий Бородавко: «Большунов уверенно победил — как в гонке в гору, так и в общем туре. Было приятно смотреть на него сегодня»
33

Юрий Бородавко: «Большунов уверенно победил — как в гонке в гору, так и в общем туре. Было приятно смотреть на него сегодня»

Бородавко: Большунов уверенно победил — как в гонке в гору, так и в общем туре.

Старший тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко высказался о выступлении Александра Большунова в финале Кубка России. 

Сегодня Большунов победил в забеге в гору на 10 км. 

— Хорошая гонка со стороны Александра, уверенно победил — как в гонке в гору, так и в общем туре. Было приятно смотреть на него сегодня. Он любит гонки в подъем, они у него хорошо получается. Естественно, это все итог подготовки и тренировок, благодаря этому у него такое хорошее состояние.

— Как можно оценить выступление Большунова в целом в финале Кубка?

— Отлично провел соревнования. В пяти гонках из шести победил, показал уровень. Небольшой сбой случился в спринте, но это не так принципиально, — сказал Бородавко.

— После финала Кубка России у Большунова впереди гонка в Мончегорске на 70 км?

— Вопрос открытый. Если будет нормально себя чувствовать, то выступит. Пока непонятно, будет решать по состоянию и самочувствию, — добавил Бородавко.

Марафон в Мончегорске пройдет 12 апреля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
На горе хоть здесь, хоть на Тур де Ски Большунов привез бы внучку пару минут)). Никакой допинг и фтор не помогли бы Клэбушке...
Ответ eraser2
На горе хоть здесь, хоть на Тур де Ски Большунов привез бы внучку пару минут)). Никакой допинг и фтор не помогли бы Клэбушке...
Комментарий скрыт
Ответ Геннадий Томилин
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Саныч №1 в России и в мире!
Ответ Gondeira
Саныч №1 в России и в мире!
Комментарий удален модератором
Ответ Геннадий Томилин
Комментарий удален модератором
Ну вот ты зачем так?)
Молодец Саня, порадовал своих болельщиков вчера👍🔥
Коростелев о призовых за международные старты: «Надо еще найти способ, как получить эти деньги»
сегодня, 09:42
Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»
сегодня, 09:29
Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»
сегодня, 09:14
Сорин о своей группе: «Изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов»
сегодня, 08:03
Виктория Сливко: «Коростелев и Непряева достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира. Сейчас как-то хаять, обижать их – я считаю это неправильным»
сегодня, 06:24
Юрий Бородавко: «Одна из главных черт характера Большунова заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость»
вчера, 16:34
Юрий Бородавко: «Почему бы не огласить, на какие препараты у Клэбо разрешение? Если выяснится, что они не дают преимущества, я первый буду кричать, что он гений»
вчера, 16:15
Савелий Коростелев: «Чему Большунов может научиться у меня? Стрессоустойчивости»
вчера, 15:19
Коростелев о популярности: «Поклонниц стало чуть больше, чем ноль. До этого писали раз в месяц, теперь два-три раза»
вчера, 15:12
Филиппов о развитии ски-альпинизма в России: «Нужно повышать массовость и доступность этого вида спорта»
вчера, 13:20
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
