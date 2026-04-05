Вяльбе: Пеклецова в забеге в гору превзошла все ожидания.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от забегов в гору в финале Кубка России.

У женщин победу одержала Алина Пеклецова, второй стала Екатерина Шибекина, третьей – Дарья Канева. У мужчин первым стал Александр Большунов, вторым – Савелий Коростелев, третьим – Денис Спицов.

«Алина превзошла все ожидания. С подножия она только наращивала разрыв. Все девчонки старались. Все было ярко и красиво. У девчонок намного улучшен результат предыдущих лет, у ребят на 15 секунд, кстати, хуже. Мы видим отношение у спортсменов, как они борются с собой и с соперниками.

Шибекина — маленькое открытие для меня. Я думала, что за тройку будут бороться Даша Непряева и Крупицкая. Но это и здорово, что никому, даже титулованным спортсменам, молодые девчонки не дают спуску. Я увидела плотные результаты, почти все улучшены. Это показывает, что все научились в гору бегать.

В этом году Алина Пеклецова — номер один. И Евгения Крупицкая . Они для меня стоят рядом», — сказала Вяльбе .