  • Елена Вяльбе: «В этом году Алина Пеклецова — номер один. И Евгения Крупицкая. Они для меня стоят рядом»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от забегов в гору в финале Кубка России.

У женщин победу одержала Алина Пеклецова, второй стала Екатерина Шибекина, третьей – Дарья Канева. У мужчин первым стал Александр Большунов, вторым – Савелий Коростелев, третьим – Денис Спицов.

«Алина превзошла все ожидания. С подножия она только наращивала разрыв. Все девчонки старались. Все было ярко и красиво. У девчонок намного улучшен результат предыдущих лет, у ребят на 15 секунд, кстати, хуже. Мы видим отношение у спортсменов, как они борются с собой и с соперниками.

Шибекина — маленькое открытие для меня. Я думала, что за тройку будут бороться Даша Непряева и Крупицкая. Но это и здорово, что никому, даже титулованным спортсменам, молодые девчонки не дают спуску. Я увидела плотные результаты, почти все улучшены. Это показывает, что все научились в гору бегать.

В этом году Алина Пеклецова — номер один. И Евгения Крупицкая. Они для меня стоят рядом», — сказала Вяльбе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
В этом году две сильнейшие дистанционщицы Алина и Евгения, но на следующий год вернется Терентьева, возьмется за тренировки Степанова, Непряева перестанет говорить «что её не любят в России», подтянутся Никитина, Канева, Маслакова, Шорохова, Шибекина и чемпионат России будет очень конкурентный, если FIS продолжит тупить
Точно.....
золотые слова! Если бы не политика, на Кубке мира такое рубилово было бы- с норгами и шведками! Рекламодатели стояли бы в очередь, популярность лыж возросла бы в разы!
Хорошие девчонки растут, приятно!
Да. У девчонок конечно расцвет талантов.
