  • Алина Пеклецова: «Вся работа за год не зря. Я все доказала не только гонкой, но и общим зачетом Кубка России»
Алина Пеклецова: «Вся работа за год не зря. Я все доказала не только гонкой, но и общим зачетом Кубка России»

Российская лыжница Алина Пеклецова подвела итоги сезона. 

Сегодня она выиграла забег в гору на 10 км в финале Кубка России и одержала победу в общем зачете многодневки «Большой Вудъявр». Также на ее счету победу в общем зачете Кубка России. 

«Я уже успокоилась. Гонкой очень довольна и самочувствием. Вся работа за год не зря. Я все доказала не только гонкой, но и общим зачетом Кубка России. Себе сейчас я бы поставила пять с плюсом.

Стартовала сейчас хорошо. Поняла, что лучше идти первой и задать темп, чтобы избежать столкновений и падений, а потом доехать до горы и работать. После первого поворота я обернулась и увидела, что Степанова уже довольно далеко. Поняла, что можно успокоиться. Сомнений в себе уже не было. Представила, что еду в подъем на тренировке. Гора легче всего далась в этом году. Может, уже привыкла и была готова.

Вообще я очень довольна сезоном. Может, не получилось улучшить спринтерские качества. Но сделан очень хороший шаг в плане функционального состояния», — сказала 20-летняя лыжница.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Как же хочется увидеть победы Алины на КМ и ЧМ. Сильнейшая дистанционщица у нас выросла. С любыми шведками и норвежками готова конкурировать и побеждать.
Ещё бы, очень хочется. Надеюсь FIS возглавят адекватные люди.
Ещё больше хочется на КМ увидеть её конкуренцию за призы с нашими девочками
Алина, молодец, успехов ей в дальнейшем. Очень хочется увидеть её на следующем уровне.
..сказала 20-летняя лыжница

И тут у меня отвисла челюсть
Топовая лыжница растёт. Учитывая как излагает, ещё и мудрая не по годам. Ради таких девчонок и Лондон не жаль.
собственно, на российском уровне ей больше нечего доказывать. пора переходить на следующий уровень.
Какой ? Шведки да. И всё. Отстальные никакие там. Цирк, приходи и забирай.)
На ЧР она очень слабо выступила, а Кировск ей подходит. Поэтому не спешил бы в с выводами, что на российском уровне ей нечего доказывать.
Ура! Значит скоро банкет.:)))
Но для Алины сейчас самое сложное еще только начинается.
Материалы по теме
Алина Пеклецова: «Сегодня очень довольна самочувствием, прошла гонку в удовольствие, даже ноги не закислились»
5 апреля, 08:52
Лыжи. Кубок России. Пеклецова победила в общем зачете, Крупицкая – 2-я, Пантрина – 3-я
5 апреля, 08:17
Пеклецова победила в общем зачете многодневки «Большой Вудъявр», Непряева – 2-я, Канева – 3-я
5 апреля, 08:06
Коростелев о призовых за международные старты: «Надо еще найти способ, как получить эти деньги»
сегодня, 09:42
Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»
сегодня, 09:29
Коростелев о шести победах Клэбо на ОИ: «С точки зрения разового эффекта это классное событие. Но в долгосрочной перспективе – плохой знак»
сегодня, 09:14
Сорин о своей группе: «Изменения будут. Начало олимпийского цикла – то время, когда нужно обновлять, освежать группу спортсменов»
сегодня, 08:03
Виктория Сливко: «Коростелев и Непряева достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира. Сейчас как-то хаять, обижать их – я считаю это неправильным»
сегодня, 06:24
Юрий Бородавко: «Одна из главных черт характера Большунова заключается в том, что он тотально не любит какую бы то ни было несправедливость»
вчера, 16:34
Юрий Бородавко: «Почему бы не огласить, на какие препараты у Клэбо разрешение? Если выяснится, что они не дают преимущества, я первый буду кричать, что он гений»
вчера, 16:15
Савелий Коростелев: «Чему Большунов может научиться у меня? Стрессоустойчивости»
вчера, 15:19
Коростелев о популярности: «Поклонниц стало чуть больше, чем ноль. До этого писали раз в месяц, теперь два-три раза»
вчера, 15:12
Филиппов о развитии ски-альпинизма в России: «Нужно повышать массовость и доступность этого вида спорта»
вчера, 13:20
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
