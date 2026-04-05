Алина Пеклецова: «Вся работа за год не зря. Я все доказала не только гонкой, но и общим зачетом Кубка России»

Пеклецова: я все доказала не только гонкой, но и общим зачетом Кубка России.

Российская лыжница Алина Пеклецова подвела итоги сезона.

Сегодня она выиграла забег в гору на 10 км в финале Кубка России и одержала победу в общем зачете многодневки «Большой Вудъявр». Также на ее счету победу в общем зачете Кубка России.

«Я уже успокоилась. Гонкой очень довольна и самочувствием. Вся работа за год не зря. Я все доказала не только гонкой, но и общим зачетом Кубка России. Себе сейчас я бы поставила пять с плюсом.

Стартовала сейчас хорошо. Поняла, что лучше идти первой и задать темп, чтобы избежать столкновений и падений, а потом доехать до горы и работать. После первого поворота я обернулась и увидела, что Степанова уже довольно далеко. Поняла, что можно успокоиться. Сомнений в себе уже не было. Представила, что еду в подъем на тренировке. Гора легче всего далась в этом году. Может, уже привыкла и была готова.

Вообще я очень довольна сезоном. Может, не получилось улучшить спринтерские качества. Но сделан очень хороший шаг в плане функционального состояния», — сказала 20-летняя лыжница.