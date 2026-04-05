Большунов выиграл общий зачет многодневки «Большой Вудъявр», Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в общем зачете тура «Большой Вудъявр».
Лыжные гонки
«Большой Вудъявр»
Мужчины
После 6 гонок из 6
1. Александр Большунов — 2:03.08,0
2. Савелий Коростелев — 1.48,1
3. Сергей Ардашев — 2.42,2
4. Денис Спицов — 3.23,0
5. Иван Горбунов — 3.54,0
6. Илья Семиков — 4.19,4
7. Кирилл Кочегаров — 4.28,7
8. Алексей Червоткин — 4.31,4
9. Егор Митрошин — 4.44,8
10. Антон Тимашов — 5.00,2
11. Павел Соловьев — 5.01,6
12. Андрей Собакарев — 5.42,2
13. Данила Карпасюк — 5.42,8
14. Александр Бакуров — 6.03,7
15. Андрей Сахаров — 6.14,7
Полные результаты здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Большунов сделал всех в одну калитку... Как он сегодня красиво ушел от Коростелева)).
Это было просто красиво. Как раз была на трёх сайтах одновременно (телега, ОК и в контактах) , так народ в восторге, комменты пулей летели, даже читать не успевала. Как говорится : праздник к нам пришёл. Красивое завершение сезона, по-королевски! Жирную точку поставил
Брехня, в основном 15-рублёвые в комментах.
Саня сереьезно недобрал в тренировках, судя по спринтам и финишам. Нужно дорабатывать. Но во второй половине разбежался. Молодец.
Савелию спасибо, что принял участие в финале КР.
Волков молодец! Пробежал в одни ноги с Пеклецовой)). А как красиво говорит...))
В какие одни ноги? В гору Алина была бы 12 среди мужчин,. Волкова там и близко нет)
К Р А С А В Е Ц наш! Это было супер. Поздравление от всех.
Убедительно!
И даже Семиков шестым остался
