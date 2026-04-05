Алина Пеклецова: «Сегодня очень довольна самочувствием, прошла гонку в удовольствие, даже ноги не закислились»

Пеклецова: довольна самочувствием, прошла гонку в гору в удовольствие.

Российская лыжница Алина Пеклецова поделилась эмоциями после победы в забеге в гору в финале Кубка России в Кировске.

– Три горы – три победы. Какая была тяжелее?

– Первая или вторая. Наверное, вторая в прошлом году была очень тяжелая. Был тупой снег тогда, тяжелый. Сегодня очень довольна самочувствием, прошла гонку в удовольствие, даже ноги не закислились.

Шибекина – вторая! Вот что значит значит соседка по комнате, мы готовились вместе, – сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».