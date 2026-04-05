Алина Пеклецова: «Сегодня очень довольна самочувствием, прошла гонку в удовольствие, даже ноги не закислились»
Российская лыжница Алина Пеклецова поделилась эмоциями после победы в забеге в гору в финале Кубка России в Кировске.
– Три горы – три победы. Какая была тяжелее?
– Первая или вторая. Наверное, вторая в прошлом году была очень тяжелая. Был тупой снег тогда, тяжелый. Сегодня очень довольна самочувствием, прошла гонку в удовольствие, даже ноги не закислились.
Шибекина – вторая! Вот что значит значит соседка по комнате, мы готовились вместе, – сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».
Функционал Алины по ходу сезона впечатляет, готовность к гонкам на высшем уровне. Так держать и вперёд к новым вершинам.
Жаль в марафоне не увидели
Марафон возможно в следующем году она пробежит.
Алина большая молодец и с головой порядок!
Она из железа что-ли? Могла большую часть мужиков уделать на горе.
Судя по времени, половину.:)
надо пытаться попасть на КМ, не знаю всей внутренней кухни конечно, но неужели нельзя перейти куда-нибудь из ЦСКА и как-то организовать допинг тесты в Европе?
