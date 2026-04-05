Пеклецова победила в общем зачете многодневки «Большой Вудъявр», Непряева – 2-я, Канева – 3-я
Лыжные гонки
«Большой Вудъявр»
Женщины
После 6 гонок из 6
1. Алина Пеклецова - 2.03.57,6
2. Дарья Непряева — 2.52,2
3. Дарья Канева — 2.56,1
4. Вероника Степанова — 2.56,6
5. Екатерина Никитина — 3.22,9
6. Екатерина Шибекина — 4.53,0
7. Елизавета Маслакова — 5.03,9
8. Карина Гончарова — 5.23,3
9. Евгения Крупицкая — 5.36,4
10. Елизавета Пантрина — 5.57,0
11. Лидия Горбунова — 6.04,8
12. Екатерина Смирнова — 6.25,0
13. Мария Истомина — 6.40,5
14. Ольга Царева — 7.02,1
15. Елизавета Шалабода — 8.05,2
Полные результаты здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
38 комментариев
Вероника, может все-таки начнешь серьезно тренироваться? А не рассказывать, как без большого объема тренировок всех уделывать?
Нууу. Она ток 3 не уделала. Остальные как раз позади.
Если бы не засада с лыжами на классической разделке, Ника, без проблем, взяла бы серебро многодневки.
Ничего себе, 3/4 места пять десятых всего! Рад за Каневу очень
Пеклецова всех уделала, надо на другой уровень
Даже второй спринт вместо пролога на 3 км никому б не помог.
Лыжным гонкам на КМ нужна Алина, FIS будьте дальновидны и благоразумны...
Половина мужчин пробежала медленней Пеклецовой)).
И это она часть горы шла как тренировку, сама об этом сказала в интервью.
Она чисто в гору Большунову уступила всего минуту 20 секунд, это где-то на уровне Ардашева
3 минуты - это сильно!
Пеклецова в этом сезоне недосягаемая по результатам. Готовность была на высшем уровне и очень успешный сезон провела. Канева заметно прибавила и прогрессировала по ходу сезона, показывая хорошие результаты. Молодцы девчонки !
Чемпионат России провела слабовато
Вероника полсекунды проиграла. В спринте ей до полуфинала не хватило пяти сантиметров! Намёк от судьбы, что надо добавлять
Сказал бы кто несколько лет назад... никогда бы не поверил.:))))))))
