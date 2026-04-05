  ❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов победил в забеге в гору на 10 км, Коростелев – 2-й, Спицов – 3-й
❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов победил в забеге в гору на 10 км, Коростелев – 2-й, Спицов – 3-й

Большунов выиграл забег в гору на 10 км в финале Кубка России.

Александр Большунов одержал победу в коньковом масс-старте на 10 км в финале Кубка России. 

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Кировск

Мужчины

Масс-старт, 10 км, свободный стиль

1. Александр Большунов — 28.44,1

2. Савелий Коростелев — 34,5

3. Денис Спицов — 40,9

4. Павел Соловьев — 47,0

5. Кирилл Кочегаров — 47,4

6. Иван Горбунов — 58,7

7. Иван Губин — 59,2

8. Антон Тимашов — 1.04,8

9. Виктор Иванов — 1.10,7

10. Данил Ничипоренко — 1.15,3

11. Андрей Кузнецов — 1.19,1

12. Илья Семиков — 1.19,2

13. Сергей Ардашев — 1.23,1

14. Андрей Сахаров — 1.24,4

15. Александр Бакуров — 1.26,2

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Коростелев - молодец. Уверенное второе место. Ему бы еще говорить поменьше. А так Большунов, конечно, составлял бы почти на всех гонках конкуренцию норвежцам. И с Олимпиады вернулся бы с медалями. И, может, имел бы и золотую (-ые). Ну и в эстафете мы были бы в двойке.
Ответ Trader Traderov
Это норвежцы на ОИ составляли бы конкуренцию Большунову.
Ответ Trader Traderov
Комментарий скрыт
Большунов доказал в личном противостоянии, что он сильнейший лыжник в стране, а Коростылеву лучше больше тренироваться, а не болтать
Ответ timur055
Да это как бы и не вопрос.
Ответ timur055
Может и сильнейший, но у всех разный сезон, расписание, цели, так что по этим стартам странно делать такие выводы)
Этим туром Большунов в очередной раз всем всё доказал
С победой Сан Саныча всех, кто ценит истинный спорт!
Наш «непраймовый» Большунов и все остальные
Большунов - красавчик, всем всё доказал
Коростелеву - следить за языком, тренироваться и не облизывать внучат в прессе
Мустерманну - эталонно страдать и гореть😁
Ответ angry horse
Ответ angry horse
Кто такие внучата?
Если у ФИС есть сердце они обязаны пустить Большунова и Пеклецову на КМ
Ответ Фёдор Кузнецов
Комментарий скрыт
Ответ Фёдор Кузнецов
У них мусорный банк вместо сердца
Интересный выбор у Матч ТВ экспертов,Сорин,Волков,Непряева,такой,объективный
Ответ Фёдор Кузнецов
Большунов отказывается общаться с матч тв
Ответ Nassta
Да вроде вот уже 5 минут готовят зрителей к интервью с ним
Как быстро пролетел сезон, спасибо Саше Большунову, что опять весь сезон держал всех в напряжении, привлекал внимание к лыжным гонкам и завершил сезон самым шикарным образом! Большунов ЧЕМПИОН на все времена!!! Всем комментаторам спортса хорошего летнего отдыха! Я уже жду ноябрь!
Ответ Lenhen
Нетушки, ноябрь в прошлом, дайте лета, да побольше😄ждем окончания сво для начала, а потом возвращение наших на мировой уровень!!
Ну бегали на КМ, ОИ рядом с Большуновым хорошие лыжники из России, иногда поднимались на пьедестал. Что тогда , что сейчас никто с ним рядом не стоял, ни по таланту, ни по мастерству. Сан Саныч гений лыж, он это доказал уже на первых ОИ . Второго Большунова не появилось.. Привез болтун с этапа одну медаль, уже за счастье. Очень грустно без Сан Саныча на международных стартах.
Ответ Маша Шукшина
Рядом с Саней был еще Серега.
Ответ Wild fox
Ну, когда был Серега, тогда объективно в России на две эстафетных команды мирового уровня ребят было. Что, конечно, никак не умаляет факта гения Большунова и мощи Устюгова.
