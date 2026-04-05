❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов победил в забеге в гору на 10 км, Коростелев – 2-й, Спицов – 3-й
Александр Большунов одержал победу в коньковом масс-старте на 10 км в финале Кубка России.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап (финал)
Кировск
Мужчины
Масс-старт, 10 км, свободный стиль
1. Александр Большунов — 28.44,1
2. Савелий Коростелев — 34,5
3. Денис Спицов — 40,9
4. Павел Соловьев — 47,0
5. Кирилл Кочегаров — 47,4
6. Иван Горбунов — 58,7
7. Иван Губин — 59,2
8. Антон Тимашов — 1.04,8
9. Виктор Иванов — 1.10,7
10. Данил Ничипоренко — 1.15,3
11. Андрей Кузнецов — 1.19,1
12. Илья Семиков — 1.19,2
13. Сергей Ардашев — 1.23,1
14. Андрей Сахаров — 1.24,4
15. Александр Бакуров — 1.26,2
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
