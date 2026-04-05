❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов победил в забеге в гору на 10 км, Коростелев – 2-й, Спицов – 3-й

Большунов выиграл забег в гору на 10 км в финале Кубка России.

Александр Большунов одержал победу в коньковом масс-старте на 10 км в финале Кубка России. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 8-й этап (финал) Кировск Мужчины Масс-старт, 10 км, свободный стиль 1. Александр Большунов — 28.44,1 2. Савелий Коростелев — 34,5 3. Денис Спицов — 40,9 4. Павел Соловьев — 47,0 5. Кирилл Кочегаров — 47,4 6. Иван Горбунов — 58,7 7. Иван Губин — 59,2 8. Антон Тимашов — 1.04,8 9. Виктор Иванов — 1.10,7 10. Данил Ничипоренко — 1.15,3 11. Андрей Кузнецов — 1.19,1 12. Илья Семиков — 1.19,2 13. Сергей Ардашев — 1.23,1 14. Андрей Сахаров — 1.24,4 15. Александр Бакуров — 1.26,2