  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
297

❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова выиграла забег в гору на 10 км, Шибекина – 2-я, Канева – 3-я

Алина Пеклецова одержала победу в масс-старте на 10 км свободным стилем в финале Кубка России. 

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Кировск

Женщины

Масс-старт, 10 км, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 31.05,6

2. Екатерина Шибекина – 1.56,3

3. Дарья Канева – 2.02,2

4. Вероника Степанова – 2.06,2

5. Карина Гончароа – 2.09,6

6. Евгения Крупицкая – 2.36,3

7. Мария Истомина – 2.44,1

8. Дарья Непряева – 2.46,3

9. Елизавета Пантрина – 2.50,6

10. Елизавета Маслакова – 2.51,4

11. Арина Кусургашева – 2.59,2

12. Екатерина Никитина – 3.01,6

13. Екатерина Смирнова – 3.22,1

14. Олеся Ляшенко – 3.32,6

15. Алена Перевозчикова – 3.41,1

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoВероника Степанова
logoДарья Непряева
logoАлина Пеклецова
logoЕкатерина Никитина
logoЕвгения Крупицкая
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoЕлизавета Шалабода
logoМария Истомина
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoЕкатерина Смирнова
logoАлиса Жамбалова
logoХристина Мацокина
logoАнна Кожинова
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Екатерина Шибекина
logoДарья Канева
результаты
logoлыжные гонки
297 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот эта гонка у нас просто топ. Мне дальше больше нравится, чем Альпе Чермис, хотя бы тем, что у нас море снега, из-за чего трасса выглядит просто шикарно. Конечно, традиционно не хватает графики - зрителю надо постоянно «скармливать» какую-то инфу вроде пульса, лайв положения в гонке или в общем зачете, как это сделано на КМ. Но все равно наша гора - одно из самых ярких событий в мире спорта лично для меня. Ну и как же великолепна Пеклецова - на КМ она была бы звездой. Надеюсь, что еще будет.
Ответ ProLL
Интересно разделкой сделать гору.
Ответ gerr_max
Преследованием было бы лучше всего, как раньше на ТдС
Алину наконец с Победой в Кубке России! Простая вологодская девчонка, из самой простой семьи, буквально вчерашняя школьница, а такие данные, будто гены от какого-то инопланетного монстра-пришельца. В гору забежала, как на третий этаж, не запыхавшись. Это не Царица, а Владычица гор.
Ответ BeyPyrom
А кто её родители?
Сижу, смотрю и думаю.... такую Пеклецову могут точно не пусть на КМ. Такую силищу опасно им там пускать (спринт в учёт не берём)
Ответ ОлесяОлеська
Во во. Поэтому и не пустят ее. Придумают повод.
Ответ ОлесяОлеська
Комментарий скрыт
Мечта № 1857 увидеть Алину на ТДС. Издалека словно Йохауг молотит
Эта гора кстати сложнее чем Альп де Чермис. Здесь меньше поворотов и больше стен. На поворотах можно хотя бы ноги встряхнуть чуть от кислоты, а здесь просто прешь и прешь. На Туре бы Алина кинула бы Венг и всем остальным больше 30 секунд точно.
Ответ Александр Исаев
Так бы или точно накинула?
Какая же крутая. И всего 20 лет. Хочу ее на КМ.
Ответ Wild fox
Комментарий скрыт
Ответ gerr_max
Комментарий скрыт
Не нужно никуда выходить. Если захотят очередной раз не допустить, отмазкой будет, что она состояла в ЦСКА.
Алина восхищает. Какая же молодец! Совершенно другой уровень. В России у неё нет соперниц. Канева подтвердила ожидания. Прошла в свою силу. Шебекина удивила. Никто не ожидал от неё такого хода в гору.
В том,что заннобили Вяльбе,виноват только один человек - некто журналист Губерниев , интриган,приспособленец с больным самомнением и зря он думает,что народ его поддержит и простит. В прошлом году Елена Валентяновна ,как заботливая мать,встречала на вершине горы каждую лыжница,а теперь все не так
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Комментарий скрыт
Ответ ekaterina_)))
Комментарий скрыт
Вяльбе, в отличие от Губера, делают работу свою. Пользу приносит. Есть результаты ее работы.
Какие есть результаты у Гу? Что он сделал полезного?
Это какая то другая лига. Пустите Алину на кубок мира. Я уверен, что и на Альпе де Чермис она победит. Это невероятный уровень, только Тереза Йохауг в прайме могла бы посоперничать с Алиной.
Ответ Александр Исаев
Поэтому и не пустят
Ответ Александр Исаев
Что-то я не помню, чтобы Тереза 1,5 мин привозила на горе. Да и минуту... И полминуты...
А бывало, что и ей привозили.
Вот бы Пеклецову на КМ, ну обратитесь в КАС, ну на дистанции она там 100% будет бороться за призы
Ответ ekaterina_)))
Комментарий скрыт
Ответ Rygeek
Комментарий скрыт
Она растет еще. Плюс думаю, может быть как Фрида.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
