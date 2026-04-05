❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова выиграла забег в гору на 10 км, Шибекина – 2-я, Канева – 3-я

Алина Пеклецова победила в забеге в гору в финале Кубка России.

Алина Пеклецова одержала победу в масс-старте на 10 км свободным стилем в финале Кубка России. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 8-й этап (финал) Кировск Женщины Масс-старт, 10 км, свободный стиль 1. Алина Пеклецова – 31.05,6 2. Екатерина Шибекина – 1.56,3 3. Дарья Канева – 2.02,2 4. Вероника Степанова – 2.06,2 5. Карина Гончароа – 2.09,6 6. Евгения Крупицкая – 2.36,3 7. Мария Истомина – 2.44,1 8. Дарья Непряева – 2.46,3 9. Елизавета Пантрина – 2.50,6 10. Елизавета Маслакова – 2.51,4 11. Арина Кусургашева – 2.59,2 12. Екатерина Никитина – 3.01,6 13. Екатерина Смирнова – 3.22,1 14. Олеся Ляшенко – 3.32,6 15. Алена Перевозчикова – 3.41,1