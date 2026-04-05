❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова выиграла забег в гору на 10 км, Шибекина – 2-я, Канева – 3-я
Алина Пеклецова одержала победу в масс-старте на 10 км свободным стилем в финале Кубка России.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап (финал)
Кировск
Женщины
Масс-старт, 10 км, свободный стиль
1. Алина Пеклецова – 31.05,6
2. Екатерина Шибекина – 1.56,3
3. Дарья Канева – 2.02,2
4. Вероника Степанова – 2.06,2
5. Карина Гончароа – 2.09,6
6. Евгения Крупицкая – 2.36,3
7. Мария Истомина – 2.44,1
8. Дарья Непряева – 2.46,3
9. Елизавета Пантрина – 2.50,6
10. Елизавета Маслакова – 2.51,4
11. Арина Кусургашева – 2.59,2
12. Екатерина Никитина – 3.01,6
13. Екатерина Смирнова – 3.22,1
14. Олеся Ляшенко – 3.32,6
15. Алена Перевозчикова – 3.41,1
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
