  • Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова, Непряева, Никитина, Канева, Крупицкая, Степанова пробегут гонку преследования на 10 км классикой
Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова, Непряева, Никитина, Канева, Крупицкая, Степанова пробегут гонку преследования на 10 км классикой

Пеклецова и Непряева пробегут гонку преследования на 10 км на Кубке России.

1 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдет гонка преследования на 10 км классическим стилем.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Кировск

Женщины

10 км, гонка преследования, классический стиль

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Алина Пеклецова

2. Дарья Непряева

3. Екатерина Никитина

4. Дарья Канева

5. Евгения Крупицкая

6. Вероника Степанова

7. Лидия Горбунова

8. Елизавета Маслакова

9. Карина Гончарова

10. Екатерина Шибекина

11. Ольга Царева

12. Екатерина Смирнова

13. Елизавета Шалабода

14. Мария Истомина

15. Елизавета Пантрина

16. Алиса Жамбалова

17. Алена Перевозчикова

18. Екатерина Булычева

19. Екатерина Евтягина

20. Арина Кусургашева

Полный старт-лист – здесь. 

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Главные новости
Юрий Бородавко: «Большунов прибавил в результатах, в форме, в подготовке. Считаю, что у него все достаточно неплохо все складывается»
сегодня, 18:58
Сергей Крянин: «На сегодняшний день Большунов – лучший лыжник страны. Завтра или послезавтра может быть кто-то другой»
сегодня, 18:52
Лыжник Голубков о встрече с Путиным: «Хорошо пообщались, было круто. Были действительно теплые эмоции»
сегодня, 15:14
Савелий Коростелев: «С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет... Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием»
сегодня, 11:40
Большунов выиграл три гонки из трех в финале Кубка России по лыжам в Кировске
сегодня, 11:20
❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов победил в классической «разделке» на 15 км, Ардашев – 2-й, Червоткин – 3-й, Коростелев – 4-й с отставанием более минуты
сегодня, 11:05
Алина Пеклецова: «Начала немного нервничать, когда проигрывала 7-9 секунд. После первого круга успокоилась»
сегодня, 09:53
❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Маслакова – 2-я, Никитина – 3-я, Непряева – 4-я, Степанова – 12-я
сегодня, 08:53
Варвара Ворончихина: «Пример Линдси Вонн как положительный, так и неположительный, осудить или похвалить ее не могу»
сегодня, 07:13
Андерс Бистрем покинул сборную Швеции по лыжным гонкам
сегодня, 06:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 13-я
сегодня, 12:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Семиков – 3-й
сегодня, 12:10
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Рекомендуем