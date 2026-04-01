Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова, Непряева, Никитина, Канева, Крупицкая, Степанова пробегут гонку преследования на 10 км классикой
Пеклецова и Непряева пробегут гонку преследования на 10 км на Кубке России.
1 апреля в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдет гонка преследования на 10 км классическим стилем.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап (финал)
Кировск
Женщины
10 км, гонка преследования, классический стиль
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
4. Дарья Канева
7. Лидия Горбунова
8. Елизавета Маслакова
9. Карина Гончарова
10. Екатерина Шибекина
11. Ольга Царева
12. Екатерина Смирнова
13. Елизавета Шалабода
14. Мария Истомина
15. Елизавета Пантрина
16. Алиса Жамбалова
17. Алена Перевозчикова
18. Екатерина Булычева
19. Екатерина Евтягина
20. Арина Кусургашева
Полный старт-лист – здесь.
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
