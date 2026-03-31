Юрий Бородавко: «Большунов прибавил в результатах, в форме, в подготовке. Считаю, что у него все достаточно неплохо все складывается»

Бородавко: Большунов прибавил в форме по сравнению с чемпионатом России.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов улучшил свою форму и прибавил в подготовке.

Сегодня Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в финале Кубка России в Кировске. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 7,9 секунды), третье – Алексей Червоткин (+42,7).

– Гонка была очень интересной, достаточно динамичной. Она серьезные требования предъявила, прежде всего, к сервису. Поскольку погода была настолько неоднозначной, что можно было бежать и на лыжах Zero (беговые лыжи), и на мази. Были достаточно хорошие варианты. Спортсмены выбирали разные варианты лыж. Поэтому здесь тоже была определенная интрига.

Борьба была достаточно ровная с первых километров. Большунов контролировал все практически с начала гонки. Но шли примерно ровно, колебались секунды. В определенный момент Александр сумел сделать ускорение по трассе, сделал небольшой отрыв и его уже удерживал. Грамотно разложился по дистанции, полностью контролировал ситуацию и довел дело до третьей победы подряд на этапе.

– Большунов вернул свои лучшие кондиции?

– Очень трудно судить. Мы видим, что уже на чемпионате России он был значительно лучше, чем в предыдущие месяцы. Сейчас еще прибавил в результатах, в форме, в подготовке. И выступает на достаточно хорошем уровне. Уверенно себя чувствует, как в «классике», так и в «коньке». Поэтому я считаю, что у него все достаточно неплохо все складывается, – сказал Бородавко.