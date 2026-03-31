  Сергей Крянин: «На сегодняшний день Большунов – лучший лыжник страны. Завтра или послезавтра может быть кто-то другой»
Сергей Крянин: «На сегодняшний день Большунов – лучший лыжник страны. Завтра или послезавтра может быть кто-то другой»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что Александр Большунов сейчас является лучшим лыжником России.

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов одержал победу в классической гонке с раздельным стартом на 15 км в финале Кубка России в Кировске. Ранее он завоевал золото в гонках на 3 и 10 км.

– Как вам результаты Александра?

– Это хорошо. Он вышел на свои позиции, у него есть огромное желание побеждать. Надеюсь, все сложится, он победит (в общем зачете) в финале Кубка России. Он в хорошей форме.

– Он лучший лыжник России?

– Если сегодня произошли соревнования и собирались лучшие лыжники нашей страны – да. На сегодняшний день он лучший лыжник страны, завтра или послезавтра может быть кто‑нибудь другой, – сказал Крянин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
