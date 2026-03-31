Лыжник Голубков о встрече с Путиным: «Хорошо пообщались, было круто. Были действительно теплые эмоции»

Голубков о встрече с Путиным: были действительно теплые эмоции.

Двукратный чемпион Паралимпиады Иван Голубков поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

19 марта в Екатерининском зале Сенатского дворца прошла торжественная церемония вручения паралимпийцам государственных наград. Путин во время церемонии встал на колено для награждения Голубкова орденом Дружбы.

«На самом деле у меня с Владимиром Владимировичем эта встреча была третьей: первая встреча была в 2012 году, мы в Сочи были как раз, готовились трассы олимпийские, вот он приезжал туда, мы тоже фотку делали. Вторая встреча была в 2022 году, правда там ковидные времена были, это все было на расстоянии, зал большой, он далеко был. Не фоткались.

Ну а сейчас вообще самая теплая встреча была. Все так пообщались хорошо, нас покормили, Путин наградил. Вообще было все круто. Были эмоции, это действительно, теплые эмоции, все комфортно было. Как бы он тоже простой», – сказал Голубков.