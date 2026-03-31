Савелий Коростелев: «С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет... Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием»

Коростелев: мне кажется, сегодня у всех были проблемы с держанием лыж.

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о состоянии трассы в финале Кубка России в Кировске.

Сегодня Коростелев стал четвертым в классической «разделке» на 15 км. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Ардашев, третьим – Алексей Червоткин.

«Сегодня достаточно сложная погода. С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет… Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием.

У нас сезон заканчивается, наслаждаемся и на заслуженный отпуск», — сказал Коростелев.