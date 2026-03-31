Савелий Коростелев: «С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет... Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием»
Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о состоянии трассы в финале Кубка России в Кировске.
Сегодня Коростелев стал четвертым в классической «разделке» на 15 км. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Ардашев, третьим – Алексей Червоткин.
«Сегодня достаточно сложная погода. С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет… Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием.
У нас сезон заканчивается, наслаждаемся и на заслуженный отпуск», — сказал Коростелев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
У Большунова тоже были адские проскальзывания..
В чём проблема?
Почему же Савелий не облизывает Большунова, который в разделке привез ему такую же трамвайную остановку как Клэбо?