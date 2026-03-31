  • Савелий Коростелев: «С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет... Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием»
Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о состоянии трассы в финале Кубка России в Кировске. 

Сегодня Коростелев стал четвертым в классической «разделке» на 15 км. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Ардашев, третьим – Алексей Червоткин. 

«Сегодня достаточно сложная погода. С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет… Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием.

У нас сезон заканчивается, наслаждаемся и на заслуженный отпуск», — сказал Коростелев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
23 комментария
Это называется "все были в равных условиях"..
У Большунова тоже были адские проскальзывания..
Он буквально так и сказал: "Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием"
В чём проблема?
Плохому танцору сапоги жмут...
Все бежали в равных условиях. Сегодня Большунов прям разгромил Коростелева
Его то он разгромил, что неудивительно. Ибо тот ещё юниор и не так стабилен, но вот Ардашева на удивление сильно подпустил по сравнению с предыдущими гонками.
Вы с юниором-то не смешите. В его возрасте юниоры Клэбо и Большунов россыпь медалей ОИ насобирали.
Часть подъёма, там где бежал Большунов наверное лучше солили🤣
Ага, так и представила как по трассе стоят люди и перед ним рассыпают соль как на свадьбе раскидывают лепестки, или рука из-кустов с солью.
Перед Большуновым соль сыпали, а перед Коростелёвым песок🤣
Началось, лыжи не едут, трасса плохая. Коростелев на КМ побывал, должен знать, что сегодня была обычная европейская погода, и снег подобающий.
Почему же Савелий не облизывает Большунова, который в разделке привез ему такую же трамвайную остановку как Клэбо?
Выступая в кубке Мира он и там жаловался на трассу,забывая о том, что причина в нём самом.
ну так лыжи же проскальзывали. так что поныть есть моральное право. А так видать на 3 гонки подряд уже не хватило юниора, но признать это эго не позволяет.
Пеклецову хватило, а юниора не хватило. эх
В любом случае у нас есть Большунов,Коростелев,Ардашев... дальше конечно все достаточно уныло... Многие говорят,что Коростелев не заслужил бегать на КМ, но даже если бы допустили всю команду,он все равно поехал бы.,,, Так что и по спортивному принципу все норм. Другое дело,что все разговоры про то,что Большунов бы ничего не выиграл на КМ И ОИ, всего лишь базар. Когда у Саши,есть более менее мотивация и форма, то он в порядке. Савелий хороший лыжник, но пока еще до уровня Большунова,Клебо,Устюгова есть еще расстояние,которое необходимо преодолеть..
Не преодолеет, не туда энергию тратит, будет крепким середняком, иногда заезжающим в призы.
Те,кто в субботу сравнивал преимущество Большунова на Коростелёвым в сравнении с отставание Савелия на Кубке мира скажут,что в классических гонках на 10-20 километров Савелий ни разу не проигрывал на Кубке мира больше минуты,как сегодня?
А у Савелия были проблемы с недержанием судя по всему... Нужно меньше ныть и больше работать!
Есть такая поговорка, плохому танцору всегда что-то мешает. Я не говорю что Савелий слабый лыжник, но есть ещё одна "после драки кулаками не машут". Снег, мазь, лыжи, условия для всех одинаковые. Есть тренер, есть смазчики, есть команда. Выиграл спортсмен равный по силам другим, значит выиграла и команда, ну а проиграл, значит и команда проиграла. Кто-то не доработал в команде Савелия, либо сам пока не тянет на чемпионство, потому и ищет оправдание ...
