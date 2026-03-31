Российский лыжник Александр Большунов выиграл три гонки из трех в финале Кубка России по лыжам в Кировске.

Большунов победил в коньковой гонке на 3 км с раздельным стартом, а также в коньковой «разделке» на 10 км и «разделке» классикой на 15 км.

Савелий Коростелев был вторым, третьим и четвертым.

В программе турнире еще три гонки – преследование на 10 км классикой, спринт свободным стилем и масс-старт в гору.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске