Алина Пеклецова: «Начала немного нервничать, когда проигрывала 7-9 секунд. После первого круга успокоилась»

Пеклецова: начала немного нервничать, когда проигрывала 7-9 секунд.

Алина Пеклецова оценила выступление в классической «разделке» в финале Кубка России в Кировске, где она одержала победу.

«Гонка получилась тяжелой. Здесь мы бегаем достаточно часто, понимала, как нужно раскладываться, поэтому не было смысла дергаться сразу с первого подъема.

Начала немного нервничать, когда проигрывала 7-9 секунд, но понимала, что придерживаюсь изначальной тактики. После первого круга поняла, что отставание от Непряевой сократилось, и я успокоилась», — сказала Пеклецова.