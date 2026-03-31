Алина Пеклецова: «Начала немного нервничать, когда проигрывала 7-9 секунд. После первого круга успокоилась»
Алина Пеклецова оценила выступление в классической «разделке» в финале Кубка России в Кировске, где она одержала победу.
«Гонка получилась тяжелой. Здесь мы бегаем достаточно часто, понимала, как нужно раскладываться, поэтому не было смысла дергаться сразу с первого подъема.
Начала немного нервничать, когда проигрывала 7-9 секунд, но понимала, что придерживаюсь изначальной тактики. После первого круга поняла, что отставание от Непряевой сократилось, и я успокоилась», — сказала Пеклецова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Желаю Алине побед и удачи, и хотелось бы видеть ее на КМ, Лыжным гонкам нужны такие гонщицы...
Алина сейчас лучшая. Тут без вариантов. Жаль, что нельзя посоревноваться на КМ. Думаю, что поборолась бы с лучшими там достойно.
Материалы по теме
