Андерс Бистрем покинул сборную Швеции по лыжным гонкам.

Андерс Бистрем ушел с поста менеджера сборной Швеции по лыжным гонкам.

Бистрем вступил в должность в 2020 году. По контракту у него оставался еще год работы.

«Я горжусь шестью годами в качестве работы менеджером сборной, за которые мы вместе добились невероятных успехов. Мы били рекорды, первенствовали на Кубке мира, привлекли большой интерес к команде по лыжным гонкам.

В то же время это сложная работа, на которую у многих есть свой взгляд. Эта работа требовала немало сил, самоотдачи и времени вдали от семьи. Учитывая это, я решил, что сейчас подходящее время уйти и позволить кому-то другому выстроить команду к Олимпийским играм 2030 года», – сказал Бистрем.

Отмечается, что тренерский штаб покинут Андерс Хегберг и Стефан Томсон, которые работали с мужской и женской командами соответственно.