  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Степанова о проблемах с трансляцией в финале Кубка России: «На это есть простое решение: оставьте «разделки» истории, проводите исключительно масс-старты»
4

Степанова о проблемах с трансляцией в финале Кубка России: «На это есть простое решение: оставьте «разделки» истории, проводите исключительно масс-старты»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о проблемах с трансляцией коньковой «раздлеки» в финале Кубка России.

Во время гонки результаты на отсечках не показывались в графике, лайв-тайминг также отсутствовал.

«Говорят, зря раскритиковала трансляцию женской гонки на 10 км из Апатит. Говорят, люди старались как могли. Говорят, время сложное.

Особенно громко пытаются говорить те, кто от мудрого руководства ФЛГР получает вполне конкретные деньги. Спонсоров ведь надо либо хвалить, либо молчать.

У меня нет времени и желания молчать. Спортивный век очень короток. Если молчать и надеяться, что как-то все само собой образуется, то карьера закончится. 

Для начала надо научиться признавать, что получилось что-то максимально далекое от лыжного шоу на Олимпиаде или на недавнем чемпионате России. И извиниться за то, что так получилось.

Все понимают, что времена непростые, что интернет отключают по соображениям безопасности. Что не все телевизионщики широкого профиля знают, что показывать надо лидеров конкретной гонки и как эти лидеры выглядят.

На это есть простое решение: оставьте «разделки» истории, которой они принадлежат – проводите исключительно масс-старты! Любым стилем и на любые дистанции. Тогда все будет просто и наглядно.

Рискую повториться – проводите для дюжины лучших. Тех, у кого есть техника бежать в толпе даже по узкой и опасной трассе. Это как раз те, кто все равно вверху протокола и финишируют во всех гонках. Те, кого основная масса болельщиков знает и хочет видеть на своих экранах.

Остальные – пусть тренируются пока, борются за выход в высшую лигу, зарабатывают имя на лыжне и вне ее. И да, если олимпийская чемпионка не выполнит норматив – ее тоже в низшую лигу, безо всяких «оставить решением тренерского совета», – написала Степанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoВероника Степанова
logoлыжные гонки
logoКубок России
телевидение
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"Рискую повториться – проводите для дюжины лучших."
Степанова, так ты и сама, вроде как за дюжиной, в нынешнем зачете, далеко не сильнейшего чемпионата, так что.. чья бы мычала )
Эти байки про непростые времена порядком поднадоели уже) Лучше пусть задумается из-за кого эти непростые времена настали. А все эти отключения интернета ничто иное, как боязнь гнева от собственного народа. Запуганными людьми управляется куда легче, известный факт.
Лыжи в Telegram
