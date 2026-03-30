Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Семиков, Червоткин, Спицов выступят в классической «разделке» на 15 км

Большунов и Коростелев пробегут классическую разделку в финале Кубка России.

31 марта в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировке пройдет женская классическая «разделка» на 10 км.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Кировск

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

2. Дмитрий Пузанов

4. Максим Зубцов

6. Владимир Фролов

7. Виктор Иванов

8. Андрей Ларьков

9. Илья Порошкин

10. Ермил Вокуев

11. Александр Терентьев

12. Константин Тиунов

14. Александр Гребенько

15. Дмитрий Кондрашов

16. Сергей Забалуев

17. Александр Бакуров

18. Виктор Жуль

19. Андрей Собакарев

20. Кирилл Кочегаров

21. Иван Горбунов

22. Александр Ившин

23. Андрей Вьюхин

24. Алексей Червоткин

25. Андрей Сахаров

26. Сергей Волков

27. Владислав Осипов

28. Антон Тимашов

29. Андрей Мельниченко

30. Илья Семиков

31. Данила Карпасюк

32. Андрей Кузнецов

33. Платон Исламшин

34. Дмитрий Жуль

35. Павел Соловьев

36. Егор Митрошин

37. Денис Спицов

38. Сергей Ардашев

39. Савелий Коростелев

40. Александр Большунов

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске