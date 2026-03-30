Лыжи. Финал Кубка России. Пеклецова, Непряева, Степанова, Крупицкая, Канева, Никитина пробегут классическую «разделку» на 10 км

Пеклецова, Непряева, Степанова пробегут разделку классикой в финале Кубка России.

31 марта в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдет женская классическая «разделка» на 10 км.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап (финал)

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Анна Кожинова

4. Олеся Ляшенко

5. Анна Королева (Беларусь)

6. Христина Мацокина

7. Алина Кудисова

8. Арина Каличева

9. Алена Баранова

10. Ольга Сергеева

11. Ксения Шорохова

12. Ирина Ибрагимова

15. Дарья Рогозина

17. Екатерина Евтягина

19. Алиса Жамбалова

20. Светлана Заборская

22. Ольга Царева

23. Екатерина Шибекина

24. Елизавета Маслакова

25. Карина Гончарова

26. Дарья Белослудцева

27. Екатерина Булычева

28. Арина Кусургашева

29. Елизавета Шалабода

30. Алена Перевозчикова

31. Елизавета Пантрина

32. Мария Истомина

33. Лидия Горбунова

34. Екатерина Смирнова

35. Евгения Крупицкая

36. Екатерина Никитина

37. Вероника Степанова

38. Дарья Канева

39. Дарья Непряева

40. Алина Пеклецова

