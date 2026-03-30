Сноубордист Ленчевский: «Было острое чувство обиды от того, что не удалось попасть на Олимпиаду»

Сноубордист Ленчевский рассказал в чувстве обиды из-за непопадания на Олимпиаду.

Российский сноубордист Ярослав Ленчевский рассказал, почему не принял участия в отборе на Олимпиаду -2026.

– Ярослав, ты получил нейтральный статус. Во всяком случае, твоя фамилия точно есть в «списке нейтралов», который опубликован на сайте FIS...

– Все верно. И я даже успел им воспользоваться. В конце января выступил в Италии на двух этапах Кубка Европы по слоупстайлу. И в Прато-Невозо занял третье место. Это был мой первый пьедестал на международном турнире!

– Ты выступил на Кубке Европы, но не на Кубке мира, откуда можно было отобраться на Олимпиаду. Что помешало?

– Наложение факторов произошло. FIS начала выдавать нейтральные статусы в начале декабря. Но мне, Варе Романовой и Мише Матвееву статусы одобрили только 2 января! Это очень поздно. Весь декабрь шли этапы Кубка мира по биг-эйру, слоупстайлу, хафпайпу, на которых мы не могли выступать.

Так вот, мы получили нейтральные статусы. А в середине декабря подали документы на европейские визы с расчетом, что удастся зацепить хоть какие-то международные старты. Но после 2 января у нас оставался только один этап Кубка мира, чтобы попробовать отобраться на Олимпиаду – это Laax Open в Швейцарии по дисциплинам хафпайп и слоупстайл.

Я мог выступить только в хафпайпе, так как у меня оставались замороженными мои FIS-пункты, и их хватало, чтобы выступить в этой дисциплине. Я заявился, мне присвоили стартовый номер, все дела. А в слоупстайле мне очков не хватило, система даже не позволила заявиться.

Но нам не успели выдать визу! Итальянское консульство ровно месяц держало наши паспорта. А в итоге всё равно не смогли дать шенген. В день, когда уже нужно было вылетать в Швейцарию, я в очередной раз пошел узнавать, что там с визой, и узнал, что шенгена не будет и на этап Кубка мира я не попаду ни при каких обстоятельствах. В консульстве предложили выдать только национальную визу – исключительно на въезд в Италию. Я согласился – а что еще делать? Хотя бы на этапах Кубка Европы выступить.

Впрочем, даже если бы нам удалось попасть в Швейцарию на Кубок мира, шансов отобраться на Олимпиаду просто бы не было. FIS зачем-то прислала два письма. В одном было сказано, что нейтральные спортсмены отбираются на Олимпиаду по общим критериям – по-хорошему, нужно было полтора сезона выступать, чтобы рейтинг набить, либо на двух этапах Кубка мира попасть в число финалистов. В другом же письме было сказано, что для олимпийской путёвки нейтральным спортсменам достаточно было на одном этапе Кубка мира попасть в топ-30.

Дали нам надежду, но... Олимпийская мечта рухнула. На самом деле, она рухнула еще в тот момент, когда не дали визу. А потом добило и то, что если бы поехал я на этап Кубка мира, попал в топ-30, допустим, то все равно – мимо.

– Какие чувства преобладали в тот момент? Не хотелось все бросить и закрыться ото всех хотя бы на несколько дней?

– Если рассуждать здраво, я понимал, что технически не совсем готов конкурировать с ребятами, которые там. Это нужно выступать против них хотя бы пару сезонов – и это остро проявилось на Кубке Европы. Дело не в уровне трюков – в России он тоже присутствует – дело в общей обстановке, настрое, уверенности. Чтобы обрести ее, нужно выступать там.

Но острое чувство обиды от того, что не удалось попасть на Олимпиаду, было. Перед вылетом с Кубка Европы обратно в Россию у нас был выходной день в Милане. Ну сами можете представить: олимпийская столица, все вокруг кричит о грандиозном событии, которое вот-вот начнется, а ты лишь со стороны на это можешь посмотреть. При этом уже находясь на месте событий, – сказал Ленчевский.